Почти 14 тысяч человек стали участниками "Лыжни России-2022" в Нижегородской области Спорт

Почти 14 тысяч человек стали участниками "Лыжни России-2022" в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

Стоит отметить, что спортивный праздник 12 и 13 февраля прошёл практически во всех районах Нижегородской области. Юбилейная 40-я Всероссийская массовая гонка "Лыжне России – 2022" состоялась при поддержке правительства региона.



В Арзамасе "Лыжня России" прошла на трассе физкультурно-оздоровительной базы "Снежинка", благоустроенной в рамках программы «"Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". В 2020 году физкультурная база стала победителем в голосовании по отбору общественных территорий и дизайн-проектов благоустройства. Участие в забеге приняли почти 400 жителей Арзамаса.

В Навашинском городском округе на старт вышли 117 участников, которые соревновались на специально оборудованной площадке в Большом Окулове. В Сокольском городском округе в "Лыжне России – 2022" приняли участие около 100 спортсменов и любителей разного возраста.

Мастер спорта международного класса по биатлону Владимир Ефремычев отметил, что гонки "Лыжня России" - очень полезное и нужное мероприятие, а заниматься спортом полезно всем и каждому. "Я сам всегда стараюсь делать всё, чтобы мои дети вели здоровый образ жизни. Очень хочется, чтобы подрастающее поколение не тратило время на гаджеты, а занималось спортом, так как это укрепляет и тело, и дух", - добавил спортсмен.



Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, проведение "Лыжни России" помогает в достижении целей федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография".

"Поздравляю всех участников юбилейной "Лыжни России". За 40 лет она стала одним из самых любимых спортивных мероприятий, помогла вовлечь в спорт сотни тысяч людей. Сейчас все мы поддерживаем наших спортсменов на Олимпиаде, гордимся их успехами и силой воли. Для многих ребят участники Олимпиады – лучший пример того, как упорство помогает в достижении целей. Надеюсь, что многие из тех, кто пришел сегодня на лыжню с родителями, продолжат заниматься и дальше", — сказал Глеб Никитин.



СПРАВКА:

Соревнования "Лыжня России" проводятся ежегодно с 1982 года. Сегодня это самый большой в мире зимний праздник, объединивший около полутора миллионов поклонников лыжного спорта со всех регионах России. Только в 2021 году на территории Нижегородской области в нем приняли участие почти 13,5 тысячи человек, что стало абсолютным рекордом за все время его проведения.