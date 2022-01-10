Порядок взаимодействия автошкол с ГАИ изменится с 1 марта Общество

Фото: УГИБДД по Нижегородской области.

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Порядок взаимодействия автошкол с ГАИ изменится с 1 марта. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно приказу МВД России от 19 октября 2021 года, с 1 марта 2022 года автошколы в течение 10 рабочих дней до начала практического обучения вождению будут обязаны предоставить в Госавтоинспекцию списки лиц, проходящих обучение, для проверки сведений по ним на предмет лишения права управления транспортом, а также сведений о медицинских организациях, выдавших им медицинские заключения.

Также в приказе указывается, что при невозможности проведения экзамена в один день, экзаменатор может провести его в два дня и более.

Кроме того, исключена возможность принятия экзамена сотрудниками ГИБДД непосредственно в автошколах.

Приказ будет действовать до 1 марта 2028 года.