Предложения "Единой России" по защите людей от бродячих собак поддержали в Госдуме РФ Общество

Предложения "Единой России" по защите людей от бродячих собак поддержали в Госдуме РФ.

Как сообщает пресс-служба НРО "Единой России", речь идет о комплексе мер, которые упорядочат правила обращения с животными, в том числе - безнадзорными, сообщил первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов по итогам заседания рабочей группы по подготовке изменений в законодательство РФ, направленных на защиту граждан от нападения бродячих собак.

"Сегодня ответственность как со стороны должностных лиц, так и со стороны граждан, являющихся владельцами животных, явно недостаточна. Поэтому внесены поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые ужесточают ответственность для чиновников за несоблюдение законодательства об ответственном отношении с животными и за неисполнение полномочий по регулированию численности безнадзорных животных. Помимо уголовной ответственности будут серьезные штрафы – до 200 тысяч рублей", - пояснил Владимир Бурматов.

Эта мера коснется и хозяев питомцев.

"30% всех нападений по статистике являются нападениями владельческих собак – то есть тех, которые не являются бездомными. Чтобы защитить людей, мы предлагаем в целом запретить такое явление, которое называется самовыгул (прим. когда домашнее животное гуляет без присмотра). А за факты самовыгула предусмотреть штрафы в региональных КоАПах, установить дополнительную ответственность за покусы и выброшенных животных", - добавил он.

По словам Владимира Бурматова, участники рабочей группы, в состав которой вошли представители органов власти из регионов, силовых ведомств, зоозащитных и волонтерских организаций, поддержали предложения о реализации механизма государственно-частного партнерства при строительстве приютов, что позволит выделять на упрощенной основе землю и подводить коммуникации к строящимся приютам, дав им возможность развиваться. Соответствующий законопроект уже внесла "Единая Россия".

Был также одобрен механизм социального предпринимательства как метода стимулирования этой деятельности и инициатива о направлении федеральных средств на строительство приютов в субъектах РФ на условиях софинансирования.

По мнению председателя комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна, необходимо выработать сбалансированные решения, которые защитят людей от нападения собак и не позволят перейти к необоснованному умерщвлению животных или живодерским методам отлова.

"Мы говорим сегодня о регистрации животных, которые проходят систему отлова, вакцинации и возврата, чтобы избежать возможности их повторного отлова", - считает Александр Хинштейн.

Еще одно предложение - создание временных приютов для бездомных животных в условиях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Отметим, в Нижегородской области с 2014 года действует программа отлова, стерилизации, вакцинации и возвращения животных в прежнюю среду обитания Инициатива была предложена депутатами фракции «Единой России» в областном Законодательном собрании. Метод показал свою эффективность, и на сегодняшний день данной практикой руководствуются другие регионы РФ при формировании локальных систем контроля за безнадзорными животными.

В 2021 году в Нижегородской области отловлено более трех тысяч безнадзорных животных. На мероприятия по гуманному обращению с безнадзорными животными из бюджета региона было выделено более 26 млн рублей.

Нижегородцы также поддержали инициативы по созданию государственно-частных приютов для животных. На заседании круглого стола по вопросам обращения с безнадзорными и домашними животными в региональном штабе общественной поддержки "Единой России" эксперты отметили необходимость привлекать частные компании к строительству зооприютов.

"На федеральном уровне важно рассмотреть вопрос о создании государственно-частных приютов для животных. Для того, чтобы такие организации оказывали действительно нужные услуги, спасали животных необходимо дать четкое понятие «приюта для животных», определить статус, установить критерии – четко определить, каким должен быть приют. И очень важно, что во всем мире проблемы с животными решаются государством совместно с частными компаниями. Но у нас это не предусмотрено законом, хотя государственно-частное партнерство приветствуется в других сферах. Мы надеемся, что эта инициатива будет проработана", - сказал руководитель Нижегородского благотворительного фонда защиты животных "Сострадание НН" Владимир Гройсман.

Напомним, 9 февраля "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о государственно-частном партнерстве при создании приютов для животных - это поможет привлечь частные инвестиции и ликвидировать потребность регионов в таких объектах.

Документ уже получил положительный отзыв Правительства, его могут принять в трех чтениях в весеннюю сессию. Как отмечают авторы документа, обеспеченность приютами в регионах составляет не более 25%, при этом инвесторы заинтересованы в реализации таких социально значимых проектов. Также использование механизма государственно-частного партнерства сократит расходы на строительство приютов за счет упрощения процедуры.