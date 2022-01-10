Более 16 тысяч книг пополнят фонды библиотек Нижнего Новгорода в 2022 году Общество

Более 16 тысяч книг пополнят фонды библиотек Нижнего Новгорода в 2022 году. Об этом заявил глава города Юрий Шалабаев в рамках Международного дня книгодарения.

Как сообщает пресс-служба администрации города, Юрий Шалабаев подарил книги школьникам-победителям различных конкурсов и олимпиад, а также детям из многодетных и социально-неблагополучных семей.

"В рамках акции для подарка мы выбирали произведения, которые захотели сами маленькие читатели. Каждый получил свой особенный подарок и, надеюсь, детям книги понравятся. Но чтение не должно ограничиваться домашними книжными полками – мы активно работаем над пополнением фондов муниципальных библиотек. В 2022 году, как и прошлом, в нижегородские библиотеки поступит более 16 тысяч новых изданий", - сказал глава города.

При этом, по словам Юрия Шалабаева, современная библиотека – это не только читальный зал и место выдачи книг, а многофункциональное пространство. "В прошлом году мы открыли две модельные библиотеки в Приокском и в Канавинском районах. В 2022 мы планируем отремонтировать еще две библиотеки по модельному стандарту - в Нижегородском и в Советском районах. Эти библиотеки оснащены компьютерами, 3D-принтерами, очками виртуальной реальности, автоматизированными рабочими местами и станциями самостоятельной книговыдачи. Практика общения с читателями показывает, что потребность в таких центрах высока", - отметил градоначальник.

Как сообщила директор Нижегородской государственной областной детской библиотеки им.Т.А.Мавриной Наталья Бочкарева, учреждение ежегодно собирает книги для библиотек сельских районов, реабилитационных центров и детских домов. «В этом году для этих целей мы подобрали более 500 ярких детских книг. Очень радует, что в акции принимают участие не только нижегородцы, но и москвичи, и даже жители других стран.

Например, семья наших читателей, переехавшая в Швецию, передала в наш фонд книги на английском и шведском языках. Глава города Юрий Шалабаев также ежегодно участвует в акции и исполняет книжные мечты множества детей – в этом году градоначальник подарил книги 40 ребятам", - отметила Наталья Бочкарева.

Напомним, на данный момент все детские библиотеки Нижнего Новгорода подключены к федеральному порталу акции книгодарения. Нижегородцы могут подарить книги библиотекам онлайн через официальный сайт акции https://prk.rgdb.ru/, где зарегистрировались все библиотеки города.