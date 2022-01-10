Полезный отпуск электроэнергии "ТНС энерго Нижний Новгород" в 2021 году вырос на 3,9% до 10,9 млрд кВт*ч Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Полезный отпуск электроэнергии "ТНС энерго Нижний Новгород" в 2021 году вырос на 3,9% до 10,9 млрд кВт*ч. Об этом сообщили в компании.

Согласно информации, гарантирующий поставщик электроэнергии на территории региона - "ТНС энерго Нижний Новгород" - подвел итоги 2021 года по основным производственным показателям.

Полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 10,9 млрд кВт*ч, что превышает показатель 2020 г. на 3,9% При этом отпуск населению и приравненным категориям вырос на 5,6% до 2,6 млрд кВт*ч. Отпуск юридическим лицам увеличился на 3,2% и составил 8,3 млрд кВт*ч.

Рост отпуска электроэнергии в 2021 году обусловлен высокими темпами строительства жилья, вводом в эксплуатацию инфраструктурных объектов, подключением новых крупных потребителей.

Доля компании на рынке сбыта электроэнергии не изменилась и составила 52,8%. По состоянию на 1 января 2022 года "ТНС энерго НН" обслуживает 1 268 137 лицевых счетов частных клиентов и 38 329 договоров юридических лиц.

"ТНС энерго НН" в полном объеме исполняет обязательства гарантирующего поставщика по обеспечению электроэнергией жителей и стабильной работы предприятий и организаций города и области. Рост объемов полезного отпуска электроэнергии всем категориям потребителей – хорошее тому подтверждение, мы продолжим работу на благо региона и в дальнейшем", - подчеркнул заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - управляющий директор ПАО "ТНС энерго НН" Алексей Савостин.

В прошедшем году компания приняла на обслуживание объекты инфраструктуры, образования, социальной сферы, производственные предприятия. Так, среди прочих были заключены договоры энергоснабжения с ГК "ЕКС" (реконструкция парка "Швейцария") и ООО "Акватория Развлечений" (строительство аквапарка) в Нижнем Новгороде, ООО "Комплексстрой" (строительство школы в г. Дзержинск). Помимо этого, были приняты на обслуживание 55 многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию в 2021 году.