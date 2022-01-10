Замена стекла и экрана на iPhone

С каждым годом становится все больше людей, которые предпочитают стандартным мобильным телефонам iPhone. И в этом нет ничего удивительного, потому что телефон, действительно, уникальный. Наверное, единственным минусом можно считать то, что он слишком хрупкий. Зачастую, владельцы сталкиваются с проблемой, которую нужно срочно решать. Стекло трескается, и пользоваться телефоном без каких-либо ограничений, вряд ли получиться. В этом случае они обращаются в сервисный центр https://fixtips.ru/.

Если посмотреть правде в глаза, то все современные телефоны оснащены большим сенсорным экраном, и разбиться может любой. Пока производители не смогли предоставить обществу смартфоны, на которых бы был небьющийся экран. И если разбилось стекло, то не стоит сильно переживать, потому что произвести замену можно без проблем. В специализированным сервисном центре мастера все сделают отлично, и владелец получит хороший результат.

Если раньше на поверхность экрана не клеили защитное стекло и каждый раз, когда смартфон падал, приходилось менять экран. Сегодня к этому вопросу производители подходят намного серьезнее. При продаже покупатель получает защитное стекло, которое приклеивается на дисплей.

И это решение невозможно не считать практичным, т.к. в результате использовать смартфон можно не в щадящем режиме и не переживать, что с ним что-то случится. Если пленка разобьется, то ее можно будет с легкостью заменить, а экран останется неповрежденным. Замена проводиться в авторизованных сервисных центрах и не отнимает много времени. Однако, до сих пор многие специалисты проводят замену вместе со стеклом. Но это решение не верное.

Можно ли произвести замену самостоятельно?

Произвести самостоятельную замену с использованием подручных средств вряд ли получится. В любом случае стоит обратиться к специалисту, чтобы он произвел замену при помощи специальных технологий. И только в этом случае получится добиться результата. После посещения сервисного центра человек сможет нормально пользоваться своим айфоном и не переживать, что в самый ответственный момент он сломается.

Замена стекла производиться по технологии. Первым делом специалист удаляет поврежденное стекло и полностью очищает дисплей. После этого он устанавливает новое стекло и закрепляет рамку. Обязательно проверяет телефон на работоспособность.

У новичков часто возникают проблемы. Все дело в том, что могут образоваться пузыри. Чтобы этого не произошло, нужно воспользоваться вакуумной камерой с прессом.

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