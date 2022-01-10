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Преимущества видео-виджетов

15 февраля 2022 15:12  [91]

Наверное, нет такого бизнесмена, который бы не боролся за конверсию. Решений много и каждое имеет свои преимущества, а также недостатки. Недавно на просторах интернета заговорили о видео-виджетах https://epichunter.ru.

Чем хороши виджеты и почему их стоит добавлять на сайт?

Видео-виджеты – совершенно новое направление, которое с каждым днем становится все популярнее. И в этом нет ничего удивительного, потому что загрузить их на сайт не составит труда.

По сути, это небольшие видео, но на скорость загрузки и воспроизведения ничего не влияет. Специалисты считают, что добиться такого результата можно асинхронной загрузкой. Первым делом загружается основная часть сайта, а после начинается загрузка виджета.

К основным преимуществам можно отнести:

  1. Пользователи положительно реагируют на появление виджетов;
  2. В сторис устанавливается вертикальный формат и это очень удобно;
  3. Все пользователи обратят внимание на новшества;
  4. Лояльность аудитории;
  5. В несколько раз увеличиваются продажи;
  6. Можно направить потенциальных клиентов на посадочную страницу;
  7. Максимально увеличиваются поведенческие факторы.

На разных устройствах видео-виджеты выглядят по-разному. Но абсолютно на всех устройствах они работают, и пользователь может с легкостью увидеть то, что рекламирует или хочет показать своим пользователям.

Основные функции

Видео-виджеты были сразу же замечены пользователями и владельцами сайтов. Они обладают рядом функций, которые позволяют быстро во всем разобраться и добиться нужного результата:

  • Виджеты удобны со всех сторон. Они позволяют вести удобную аналитику. Владелец сайта видит, сколько показов и просмотров, а также, сколько человек перешли по ссылке.
  • Удобный размер, который позволяет смотреть виджеты с разных устройств.
  • Наличие активной кнопки.
  • Владелец может с легкостью изменить дизайн и внести какие-то изменения.
  • Можно выбрать позицию размещения видео-виджета.
  • Наличие интеграции.
  • Есть возможность установить код.

Виджеты, которые предназначены для сайтов – новшество, которое приносит не плохой результат. На данный момент — это самое лучшее решение, которое позволяет привлечь внимание посетителей сайтов и перейти по ссылке или приобрести товар, не задумываясь.

Наличие виджетов на сайте позволяет оживить его и вовлекает в воронку продаж. Сайт становится динамичным и появляется какая-то определенная законченность.

Нет никаких проблем с установкой. Каждый пользователь может самостоятельно разработать виджет и добавить его на свой собственный сайт. За считанные минуты произойдет загрузка, и посетители смогут увидеть новшества и тут же их оценить. Владелец сайта с легкостью также настроит необходимые функции и будет отслеживать все изменения.

Также стоит сказать несколько слов и про видеоотзывы. Функция новая, но уже протестированная.

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