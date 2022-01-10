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Что такое SEO продвижение? Описание, преимущества, особенности

15 февраля 2022 15:10  [59]

Поскольку современные компании часто ведут свою деятельность в онлайн режиме, им может потребоваться продвижение собственного сайта. Такими работами занимаются, как правило, SEO оптимизаторы. Специалисты обладают необходимыми знаниями, навыками и умениями. Соответственно, интернет-сайт постепенно повышается в поисковой выдаче Яндекса и Гугла. Подобное SEO продвижение актуально для любой сферы деятельности. Именно оно помогает привлекать новых клиентов, увеличивать посещаемость и повышать прибыль от деятельности.

Виды SEO продвижения

SEO оптимизация сайта имеет свои особенности и специфику. Важно доверять подобный процесс квалифицированным специалистам. Они отслеживают алгоритмы и изменения поисковых систем, могут выполнять полноценную раскрутку онлайн-ресурса. Сюда включены обработка контента, улучшение характеристик удобства использования, работы с технической стороной, естественными ссылками. Сама же оптимизация делится на внешнюю и внутреннюю.

При втором виде поискового продвижения удается улучшить функциональность и эффективность сайта, а также поднять его в выдаче Гугла и Яндекса. В этот тип работ входят следующие процедуры;

  • сбор СЯ (семантического ядра) с помощью подбора ключевых запросов;
  • улучшение структуры сайта;
  • избавление от технических ошибок;
  • модернизация юзабилити;
  • повышение релевантности интернет-страниц;
  • оптимизация изображений;
  • внутренняя перелинковка.

Важно выполнять эти процедуры постоянно, чтобы поддерживать качество и эффективность сайта. Это важно при ведении любого онлайн проекта.

В работы по внешней оптимизации входят размещение новых статей и новостей, регистрация в каталогах и системах, ссылочный обмен, публикация пресс-релизов, активные комментарии. Также при этом требуется анализ конкурентов, который поможет найти методики для развития интернет-сайта.

Задачи и функции SEO

Интернет-продвижение для любых сайтов выполняется, как правило, с целью увеличения его посещаемости. Это надежный и перспективный метод для развития любой сферы деятельности в режиме онлайн. С помощью SEO удается улучшить его всестороннее развитие. Компании получают больше новых клиентов, увеличивают свою прибыль, формируют позитивный имидж. Именно по этим причинам поисковое продвижение в Гугл и Яндекс пользуется популярностью. Квалифицированные специалисты используют при этом эффективные инструменты и способы.

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