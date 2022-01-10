Дмитрий Чернышенко: В 2022 году планируется ввести в эксплуатацию 145 спортивных объектов Спорт

Фото: сайт правительства РФ

В текущем году в рамках реализации стратегии развития физической культуры и спорта, разработанной по поручению президента России Владимира Путина, планируется ввести в эксплуатацию 145 спортивных объектов. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

"Создание возможностей для регулярных занятий спортом является одним из приоритетов работы правительства. В этом году свои двери для профессиональных спортсменов и спортсменов-любителей откроют 145 новых многофункциональных спортивных комплексов, ледовых арен и бассейнов. Они появятся в более чем 50 регионах нашей страны. На их строительство из федерального бюджета будет выделено более 21 млрд рублей", - сказал Чернышенко.

Среди крупнейших спортивных объектов, которые планируется открыть в 2022 году, Чернышенко отметил универсальный спортивный комплекс "Президентский" в Магадане, ледовую арену с площадкой для керлинга во Владивостоке, многофункциональную ледовую арену в Новосибирске, "Арену Омск", а также многофункциональный спортивный комплекс в Краснодаре.

"Наша основная задача, которую поставил Президент, чтобы к 2030 году спортом регулярно занимались не менее 70% россиян. В конце прошлого года благодаря проведённым мероприятиям, в том числе открытию в рамках федпроекта "Спорт – норма жизни" 92 новых спортивных объектов, этот показатель составил 46,5%. К концу этого года в планах – достичь показателя как минимум 48%", - подчеркнул вице-премьер.

"Также делать спорт доступнее будем в рамках нового федпроекта "Бизнес-спринт". Он был разработан на основе одной из 42 стратегических инициатив правительства. По распоряжению Михаила Мишустина в этом году на создание модульных спортивных залов и "умных" спортивных площадок регионам будет направлено 2,4 млрд рублей. А в целом до 2024 года федеральное финансирование данных работ превысит 9 млрд рублей", - добавил Дмитрий Чернышенко.