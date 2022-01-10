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Анонсы событий для СМИ на 16 февраля 2022 года
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Общество

Реконструкция стадиона "Чайка" в Автозаводском районе завершится летом 2022 года

16 февраля 2022 14:00  [47] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Реконструкция стадиона "Чайка" завершится летом 2022 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода.

Напомним, что ранее контракт с подрядчиком на капитальный ремонт стадиона "Чайка" в Автозаводском районе Нижнего Новгорода был расторгнут.

Согласно информации,  в настоящее время администрация Нижнего Новгорода совместно с МБУ СШ "Чайка" проводит работу по определению сметной стоимости невыполненных работ с дальнейшим заключением контрактов на их исполнение. Срок завершения работ и ввода в эксплуатацию стадиона запланирован на лето 2022 года.  

Также МБУ СШ "Чайка" направлено уведомление в ФАС по вопросу включения подрядчика в реестр недобросовестных подрядчиков.

Ранее сообщалось, что реконструкция стадиона завершится в октябре 2021 года.

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Теги:
Автозаводский район Реконструкция
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