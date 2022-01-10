Более трех тысяч билетов приобрели нижегородцы по "Пушкинской карте" в музеи и театры с начала года Культура и отдых

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Более трех тысяч билетов приобрели нижегородцы по "Пушкинской карте" в музеи и театры с начала 2022 года. Об этом сообщили в департаменте культуры администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, из общего числа купленных билетов - 3 222 большая часть была приобретена в Нижегородский планетарий им.Г.М.Гречко – 1 316 и в театр "Комедiя" - 1 142 билета. Также в числе активно посещаемых по "Пушкинской карте" - театр "Вера" - 278 проданных билетов и Нижегородский камерный музыкальный театр им В.Т. Степанова – 239.

Всего в Нижнем Новгороде номинал "Пушкинской карты" можно использовать в 11 муниципальных учреждениях культуры. В проекте участвуют: Нижегородский театр "Комедiя", Нижегородский планетарий им Г.М.Гречко, Нижегородский камерный музыкальный театр им. В.Т.Степанова, театр "Преображение", детский театр "Вера", камерный хор "Нижний Новгород", камерный оркестр "Солисты Нижнего Новгорода", музейно-выставочный центр "Микула", Государственный музей А.М.Горького, Нижегородский музей А.Д.Сахарова и кинотеатр "Орленок".

Ранее сообщалось, что уже в 18 кинотеатров Нижегородской области можно купить билет по "Пушкинской карте".