Правительство Нижегородской области рассматривает вариант организации выделенных полос на 6 участках дорог Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Правительство Нижегородской области рассматривает вариант организации выделенных полос на 6 участках дорог. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном кабинете министров.

Согласно информации, в настоящее время рассматривается возможность в течение нескольких лет организовать выделенные полосы на участках Московского шоссе, проспекта Ленина, проспекта Гагарина, на Окском съезде от ул. Студенческой до пл. Лядова по направлению к пл. Лядова (на подъём), на участке Комсомольского шоссе и участке ул.Кузбасской.

Также в министерстве напомнили, что в 2022 году выделенные полосы для общественного транспорта появятся на пр. Ленина на участке дороги длиною в 2,6 км от ул. Новикова-Прибоя до пр. Бусыгина (ст. метро "Автозаводская") и на ул. Бекетова (от пр. Гагарина до ул. Нартова), здесь протяженность полос составит 1,8 км.

Ранее сообщалось, что выделенная полоса для общественного транспорта на пр. Гагарина будет продлена.