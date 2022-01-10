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Как выбрать тумбу под телевизор?

18 февраля 2022 15:13  [614]

Несмотря на то, что нас окружает огромное количество самой разной техники, мы продолжаем активно использовать телевизоры. Они занимают свое достойное место в гостиной. Но, чтобы техника не просто стояла, а приносила в комнату уют и комфорт, нужно правильно подобрать тумбу под телевизор https://www.mebhome.ru/shop/tumby/tv_tumby/.

Типы тумб, на которых можно разместить телевизор

Тумбы под телевизор – это классика, которая никогда не выйдет из моды. На каком бы стилевом решение хозяева не остановили свой выбор, тумбы идеально впишутся в любой интерьер. И если тумба подобрана правильно, то хозяева не только установят телевизор, то и сделают акцент на этой детали.

Многие делают выбор в сторону функциональных тумб, которые позволяют получить дополнительное место для хранения вещей.

Выбирать тумбы стоит внимательно. Специалисты рекомендуют учитывать многочисленные критерии. А именно материал, из которого изготовлена мебель, размеры и дизайн. Не стоит забывать о том, что тумба покупается именно под телевизор, поэтому нужно обратить внимание и на размеры телевизора.

В продаже представлены самые разные варианты. Каждый производитель мебели предлагает функциональные решения, которые заслуживают внимания. Перед тем, как отправиться в магазин, стоит обратить внимание на типы мебели.

Все существующие тумбы под телевизор можно разделить на следующие виды:

  1. Классическая. Она позволяет разместить на столешнице только телевизор. Такие тумбы смотрятся отлично и могут выполнять декоративную функцию. Некоторые хозяева выбирают нестандартные варианты, чтобы украсить с ее помощью гостиную.
  2. Тумба-комод – модель, которая продумывается до мелочей. Она состоит из многочисленных полок и шкафчиков, в которых можно хранить вещи. Такие тумбы часто устанавливают в спальнях.
  3. Угловые. Такой вариант идеально подходит для маленьких гостиных. Тумба ставится в угол и не мешает передвигаться и размещать другую мебель. Эти модели хороши тем, что они содержат дополнительные полки.
  4. Подвесные. Подобрать такую модель не так просто, как многим кажется. И если выбор пал на нее, то стоит обращать внимание на вес телевизора. Тумба должна выдержать свою ношу и не рухнуть в самый неподходящий вариант.

Стиль комнаты играет огромную роль при выборе. От этого и стоит отталкиваться, чтобы сделать правильный выбор. К примеру, если гостиная оформлена в скандинавском стиле, то стоит выбрать самую простую модель без вычурных элементов. Что касается цвета, то покупать стоит светлые модели. Идеально будут смотреться угловые тумбы.

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