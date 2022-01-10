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Общество

Более 300 млн рублей планируется направить на строительство жилья в селах Нижегородской области

18 февраля 2022 17:48  [883] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 300 млн рублей планируется направить на строительство жилья в селах Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Согласно информации, в 2022 году в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий" запланировано строительство 82 индивидуальных и одного многоквартирного дома для сельчан.

В текущем году строительство жилья по госпрограмме начнется в 15-ти муниципалитетах: Ардатовском, Большеболдинском, Богородском, Варнавинском, Вознесенском, Воскресенском, Дальнеконстантиновском, Ковернинском, Сеченовском, Тоншаевском, Шарангском, Спасском районах , а также в Семенове, Урене и Сокольском.

Глеб Никитин отметил, что благодаря строительству нового жилья организации АПК и социальной сферы смогут привлечь или удержать нужные кадры. Кроме того, сами населенные пункты получают толчок для развития. По словам губернатора, на эти цели будет направлено более 330 млн рублей, из которых почти 200 млн рублей выделены из федерального бюджета.

Министр сельского хозяйства Нижегородской области Николай Денисов рассказал, что после ввода в эксплуатацию жилье будет предоставлено 85 нижегородским семьям по договорам найма с возможностью его последующего выкупа. Работник с пятилетним стажем в организации сможет приобрести дом по цене, не превышающей 10% расчетной стоимости строительства жилья. Сотрудник со стажем в 10 лет - по цене, не превышающей 1% расчетной стоимости строительства жилья

Также руководитель регионального Минсельхоза добавил, что 59,6 млн рублей направлены на благоустройство и возведение объектов инфраструктуры на территории будущих домов. 

Всего в 2022 году на реализацию различных проектов в рамках программы КРСТ будет направлено свыше 1 млрд рублей. Они пойдёт на благоустройство общественных пространств, на строительство и реконструкцию культурных и социальных учреждений, возведение детских и спортивных площадок, строительство жилья для работников, газификацию населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что масштабный проект развития села Ильино-Заборское был реализован по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий".

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Теги:
Строительство
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