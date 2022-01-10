Центр дневного пребывания для слепоглухих открылся в Нижнем Новгороде Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде начал работу центр дневного пребывания и так называемой сопровождаемой занятости для слепоглухих детей и взрослых "Открытые двери". Об этом сообщили в региональном Минсоцполитики.

В данном центре будет организовано дополнительное образование для семей, где есть слепоглухие дети и взрослые, а также будут проходить мероприятия по социокультурной, физической и трудовой реабилитации и абилитации. Таким образом планируется повысить уровень качества жизни таких семей.

В центре есть помещение для группы кратковременного пребывания и кабинеты для индивидуальных занятий с психологом и дефектологами, оборудованы мастерские для занятий и мастер-классов, созданы рабочие места по гончарному и столярному делу, лозоплетению, валянию, а также зона для отдыха подопечных.

Кроме того, на базе центра будет проводиться стажировка для специалистов и волонтёров, помогающих таким семьям. Только в этом году помощь рассчитывают оказать более 100 семьям.

"С открытием подобных центров наш регион становится все более доступным для людей, имеющих ограниченные возможности здоровья. Безусловно, появление центра станет важной ступенью к повышению качества жизни людей с особенными потребностями", - сказала глава областного Минсоцполитики Наталья Исаева.

Согласно информации, Центр был создан благотворительными фондами "Со-единение" и "Открытые двери" в сотрудничестве с компанией Nivea.

Как рассказала исполнительный директор "Сообщества семей слепоглухих" Юлия Кремнева, открытие центра – хороший пример взаимодействия власти, бизнеса и некоммерческих организаций. Так, администрация Нижнего Новгорода предоставила фонду помещение, компания Nivea профинансировала ремонтные работы, а фонд "Со-единение" и "Сообщество семей слепоглухих" будут поддерживать центр методическими разработками.

Центр "Открытые двери" расположен по адресу: ул. Бринского, д. 3а, лит А.