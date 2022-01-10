Глеб Никитин: "Нижегородская область направит гуманитарную помощь жителям Донбасса"

Нижегородская область 19 февраля направит два грузовых автомобиля с гуманитарной помощью в Ростовскую область, которая первой принимает эвакуированных жителей Донбасса. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
"В составе гуманитарного груза – более 40 тонн продуктов питания и товаров первой необходимости. Мы также создали в регионе оперативный штаб, чтобы оценить, сколько людей из ЛНР и ДНР сможем принять. Для размещения задействуем гостиницы, санатории и другие подобные объекты. Также оцениваем наличие транспорта, который необходимо направить для перевозки мирных жителей ЛНР и ДНР на территорию России", - сказал Глеб Никитин.
Губернатор Нижегородской области добавил, что регион готов оказать помощь и другим субъектам РФ, куда прибудет самое большое число жителей Донбасса.
Региональное отделение партии "Единая Россия" открыло счет для сбора средств на приобретение товаров первой необходимости и продуктов питания для отправки в места размещения беженцев.
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