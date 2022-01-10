Более 50 тысяч га земель вовлекут в жилищное строительство к 2024 году
Русский музей фотографии откроется после ремонта 18 марта
Корпуса "Школы 800" в Нижнем откроются к 1 сентября 2022 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 22 февраля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Политика
21 февраля 2022 10:53  [2250] Роман Любарский: "Исполнение положений народной программы лежит в основе всей нашей работы"
18 февраля 2022 22:04  [1359] Глеб Никитин: "Нижегородская область направит гуманитарную помощь жителям Донбасса"
18 февраля 2022 21:39  [1471] Эксперт-мониторинг событий с 11 по 18 февраля 2022 года от АНО "Минин-центр"
16 февраля 2022 19:40  [3405] Генпрокурор РФ назначил двух новых прокуроров в Нижегородской области
16 февраля 2022 09:45  [637] Бесплатная юрпомощь нижегородцам в 2021 году была оказана по 725 000 обращений
15 февраля 2022 15:21  [726] Александр Егоров: "Здравоохранение – одна из приоритетных зон внимания нижегородского правительства"
13 февраля 2022 10:03  [1048] Наталья Назарова: "Инициатива губернатора – это существенная помощь нижегородским семьям"
12 февраля 2022 13:16  [2335] Глеб Никитин включён в состав оргкомитета форума "Сильные идеи для нового времени – 2022"
11 февраля 2022 19:08  [1952] Эксперт-мониторинг событий с 4 по 11 февраля 2022 года от АНО "Минин-центр"
11 февраля 2022 17:06  [1171] Реформа МСУ направлена на повышение эффективности власти: итоги круглого стола ФоРГО
Политика

Глеб Никитин: "Нижегородская область направит гуманитарную помощь жителям Донбасса"

18 февраля 2022 22:04  [1359] Политика

Нижегородская область 19 февраля направит два грузовых автомобиля с гуманитарной помощью в Ростовскую область, которая первой принимает эвакуированных жителей Донбасса. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"В составе гуманитарного груза – более 40 тонн продуктов питания и товаров первой необходимости. Мы также создали в регионе оперативный штаб, чтобы оценить, сколько людей из ЛНР и ДНР сможем принять. Для размещения задействуем гостиницы, санатории и другие подобные объекты. Также оцениваем наличие транспорта, который необходимо направить для перевозки мирных жителей ЛНР и ДНР на территорию России", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области добавил, что регион готов оказать помощь и другим субъектам РФ, куда прибудет самое большое число жителей Донбасса.

Региональное отделение партии "Единая Россия" открыло счет для сбора средств на приобретение товаров первой необходимости и продуктов питания для отправки в места размещения беженцев.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин Правительство Нижегородской области
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Дидюля
Текиладжаз
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph