Глеб Никитин: "Нижегородская область направит гуманитарную помощь жителям Донбасса" Политика

Нижегородская область 19 февраля направит два грузовых автомобиля с гуманитарной помощью в Ростовскую область, которая первой принимает эвакуированных жителей Донбасса. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"В составе гуманитарного груза – более 40 тонн продуктов питания и товаров первой необходимости. Мы также создали в регионе оперативный штаб, чтобы оценить, сколько людей из ЛНР и ДНР сможем принять. Для размещения задействуем гостиницы, санатории и другие подобные объекты. Также оцениваем наличие транспорта, который необходимо направить для перевозки мирных жителей ЛНР и ДНР на территорию России", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области добавил, что регион готов оказать помощь и другим субъектам РФ, куда прибудет самое большое число жителей Донбасса.

Региональное отделение партии "Единая Россия" открыло счет для сбора средств на приобретение товаров первой необходимости и продуктов питания для отправки в места размещения беженцев.