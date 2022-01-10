Корпуса "Школы 800" в Нижнем откроются к 1 сентября 2022 года
Более 50 тысяч га земель вовлекут в жилищное строительство к 2024 году
Русский музей фотографии откроется после ремонта 18 марта
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 22 февраля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Культура и отдых
21 февраля 2022 15:18  [256] Дуэт нового джаза из Швейцарии выступит в нижегородском "Арсенале" 15 марта
21 февраля 2022 13:22  [279] Симфонический оркестр выступит с программой "Гарри Поттер" в Нижнем Новгороде
21 февраля 2022 09:10  [300] Нижегородконцерт дарит скидку 30% на концерт ансамбля "Поющие гитары"
19 февраля 2022 10:38  [895] Художественная выставка "Черный пруд" открылась в центре культуры "Рекорд" Нижнего Новгорода
17 февраля 2022 10:20  [526] Более трех тысяч билетов приобрели нижегородцы по "Пушкинской карте" в музеи и театры с начала года
16 февраля 2022 10:09  [1550] Уже в 18 кинотеатров в Нижегородской области можно купить билет по "Пушкинской карте"
15 февраля 2022 12:50  [616] Персональная выставка Вячеслава Потапина откроется в НГХМ 18 февраля
15 февраля 2022 09:11  [728] Более 20 тысяч человек посетили выставку "АРТ МИР" на нижегородской ярмарке
14 февраля 2022 14:06  [1763] Фильмы из программы Лондонского фестиваля анимации покажут в Нижнем Новгороде
13 февраля 2022 12:19  [1078] Нижегородцев приглашают принять участие в международном фотоконкурсе "Мама и дети в национальных костюмах"
Культура и отдых

Художественная выставка "Черный пруд" открылась в центре культуры "Рекорд" Нижнего Новгорода

19 февраля 2022 10:38  [895] Культура и отдых

Художественная выставка "Черный пруд. Разговоры об искусстве", приуроченная к 35-летию со дня основания творческого объединения, открылась в центре культуры "Рекорд" Нижнего Новгорода.

"Черный пруд" - это не просто объединение, это талантливые художники, ставшие важной частью нижегородской культуры конца 80-90-х. Самая громкая публичная выставка «неформалов» состоялась зимой 1987 года, как раз в фойе "Рекорда", который впоследствии на три года стал для художников основным местом встречи со зрителем.
Сегодня, в юбилей объединения, нам особенно приятно, что художники возвращаются в "Рекорд", где нижегородцы смогут увидеть работы любимых авторов совершенно бесплатно", - сказал заместитель председателя правительства, министр культуры Нижегородской области Олег Беркович.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, в экспозиции представлены живописные и графические произведения разных лет, в том числе работы из частных собраний. Особое место занимают произведения советского периода. Свои работы на выставке представили Алексей Акилов, Яков Васильченко, Галина Каковкина, Николай Опыхтин, Наталия Панкова, Алексей Сахаров, Николай Сметанин, Сергей Сорокин, Геннадий Урлин. На выставке представлено около 60 произведений. Наряду с творчеством художников экспонируются фотоматериалы разных лет об истории выставочной деятельности "Черного пруда".

Сегодня работы признанных мастеров хранятся в государственных музеях и частных коллекциях России, а также за рубежом. По окончании выставки художники творческого объединения "Черный пруд" подарят ряд произведений Нижегородскому государственному художественному музею.

"В этом году нам 35 лет. В конце 80-х, когда объединение появилось на свет, город Горький был закрытым и очень строгим городом. Это чувствовалось во всем. И в изобразительном искусстве тоже. И в это время появляется группа художников, талантливых, свободных, независимых. Они смело пишут и смело выставляются. Их выставки бурно обсуждаются и собирают большое число зрителей. «Черный пруд» повлиял на дальнейшее развитие изобразительного искусства в Нижнем. И в этот юбилейный для нас год мы открываем выставку, которая покажет много ранних работ художников. И это будет праздник! Праздник для художников, для зрителей, для города", - рассказала председатель нижегородской региональной общественной организации "Русское искусство" Наталия Панкова.

В рамках открытия был показан фильм о художниках, членах творческого объединения "Черный пруд", созданный специально для проекта. Помимо этого, состоялась презентация альбома-каталога, посвященного юбилею творческого объединения «Черный пруд». Полноцветное издание с живописными произведениями, статьями, архивными материалами, фотографиями издано впервые и на двух языках.

Кроме выставки, предусмотрена большая культурно-просветительская программа, которая включает в себя проведение экскурсионной программы для профессиональных сообществ, молодежи, студентов и школьников, лекции для российских и иностранных студентов НГЛУ, ННГУ, организации международного сообщества Нижегородской области ICANN и др.; творческие встречи с художниками-членами творческого объединения "Черный пруд" для профессиональных сообществ, представителей СМИ, блогеров, молодежи и студентов. Также пройдет благотворительный аукцион, где будут собраны средства для лечения детей c онкозаболеваниями.

Для посетителей выставка открыта с 19 февраля по 31 марта 2022 года, узнать график работы можно на сайте ЦК "Рекорд": https://record-nn.ru.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выставка Живопись культура
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Дидюля
Текиладжаз
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph