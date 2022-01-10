Художественная выставка "Черный пруд" открылась в центре культуры "Рекорд" Нижнего Новгорода Культура и отдых

Художественная выставка "Черный пруд. Разговоры об искусстве", приуроченная к 35-летию со дня основания творческого объединения, открылась в центре культуры "Рекорд" Нижнего Новгорода.

"Черный пруд" - это не просто объединение, это талантливые художники, ставшие важной частью нижегородской культуры конца 80-90-х. Самая громкая публичная выставка «неформалов» состоялась зимой 1987 года, как раз в фойе "Рекорда", который впоследствии на три года стал для художников основным местом встречи со зрителем.

Сегодня, в юбилей объединения, нам особенно приятно, что художники возвращаются в "Рекорд", где нижегородцы смогут увидеть работы любимых авторов совершенно бесплатно", - сказал заместитель председателя правительства, министр культуры Нижегородской области Олег Беркович.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, в экспозиции представлены живописные и графические произведения разных лет, в том числе работы из частных собраний. Особое место занимают произведения советского периода. Свои работы на выставке представили Алексей Акилов, Яков Васильченко, Галина Каковкина, Николай Опыхтин, Наталия Панкова, Алексей Сахаров, Николай Сметанин, Сергей Сорокин, Геннадий Урлин. На выставке представлено около 60 произведений. Наряду с творчеством художников экспонируются фотоматериалы разных лет об истории выставочной деятельности "Черного пруда".

Сегодня работы признанных мастеров хранятся в государственных музеях и частных коллекциях России, а также за рубежом. По окончании выставки художники творческого объединения "Черный пруд" подарят ряд произведений Нижегородскому государственному художественному музею.

"В этом году нам 35 лет. В конце 80-х, когда объединение появилось на свет, город Горький был закрытым и очень строгим городом. Это чувствовалось во всем. И в изобразительном искусстве тоже. И в это время появляется группа художников, талантливых, свободных, независимых. Они смело пишут и смело выставляются. Их выставки бурно обсуждаются и собирают большое число зрителей. «Черный пруд» повлиял на дальнейшее развитие изобразительного искусства в Нижнем. И в этот юбилейный для нас год мы открываем выставку, которая покажет много ранних работ художников. И это будет праздник! Праздник для художников, для зрителей, для города", - рассказала председатель нижегородской региональной общественной организации "Русское искусство" Наталия Панкова.

В рамках открытия был показан фильм о художниках, членах творческого объединения "Черный пруд", созданный специально для проекта. Помимо этого, состоялась презентация альбома-каталога, посвященного юбилею творческого объединения «Черный пруд». Полноцветное издание с живописными произведениями, статьями, архивными материалами, фотографиями издано впервые и на двух языках.

Кроме выставки, предусмотрена большая культурно-просветительская программа, которая включает в себя проведение экскурсионной программы для профессиональных сообществ, молодежи, студентов и школьников, лекции для российских и иностранных студентов НГЛУ, ННГУ, организации международного сообщества Нижегородской области ICANN и др.; творческие встречи с художниками-членами творческого объединения "Черный пруд" для профессиональных сообществ, представителей СМИ, блогеров, молодежи и студентов. Также пройдет благотворительный аукцион, где будут собраны средства для лечения детей c онкозаболеваниями.

Для посетителей выставка открыта с 19 февраля по 31 марта 2022 года, узнать график работы можно на сайте ЦК "Рекорд": https://record-nn.ru.