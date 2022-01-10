Более 210 нетрезвых водителей остановлено на дорогах Нижегородской области за прошедшую неделю.
Как сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, с начала февраля в регионе в ДТП по вине пьяных водителей пострадали 16 человек.
За неделю выявлено 211 нетрезвых водителей, в отношении которых возбуждено 88 административных дел за управление транспортом в состоянии опьянения и 29 уголовных дел - по фактам повторного вождения в нетрезвом виде.
Только за минувшую неделю жители региона помогли сотрудникам ГИБДД задержать 7 нетрезвых водителей.
Всего же на телефон 112 поступило 39 звонков о неадекватном поведении водителей на дороге.
Напомним, что министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области и региональное управление ГИБДД реализуют совместный пилотный проект по предотвращению смертности в результате ДТП по вине нетрезвых водителей. В рамках проекта на предприятиях и в учебных заведениях проходят тематические занятия и лекции, на дорогах размещены новые баннеры, предупреждающие об опасности пьяной езды. Кроме того, по телефону 112 любой нижегородец может сообщить о пьяном водителе, указав номер машины и место, где она замечена. Водитель будет остановлен и проверен ближайшим экипажем ДПС.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+