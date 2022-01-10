Более 210 нетрезвых водителей остановлено на дорогах Нижегородской области за прошедшую неделю Происшествия

Более 210 нетрезвых водителей остановлено на дорогах Нижегородской области за прошедшую неделю.

Как сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, с начала февраля в регионе в ДТП по вине пьяных водителей пострадали 16 человек.

За неделю выявлено 211 нетрезвых водителей, в отношении которых возбуждено 88 административных дел за управление транспортом в состоянии опьянения и 29 уголовных дел - по фактам повторного вождения в нетрезвом виде.

Только за минувшую неделю жители региона помогли сотрудникам ГИБДД задержать 7 нетрезвых водителей.

Всего же на телефон 112 поступило 39 звонков о неадекватном поведении водителей на дороге.

Напомним, что министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области и региональное управление ГИБДД реализуют совместный пилотный проект по предотвращению смертности в результате ДТП по вине нетрезвых водителей. В рамках проекта на предприятиях и в учебных заведениях проходят тематические занятия и лекции, на дорогах размещены новые баннеры, предупреждающие об опасности пьяной езды. Кроме того, по телефону 112 любой нижегородец может сообщить о пьяном водителе, указав номер машины и место, где она замечена. Водитель будет остановлен и проверен ближайшим экипажем ДПС.