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Ковид-19 – правила посещения Ставропольского края

20 февраля 2022 10:05  [575]

Для посещения туристов Ставропольский край достаточно интересен. И в условиях пандемии коронавируса он открыт для путешественников. Не придется предъявлять справку, оставаться на карантин, когда вы приедете сюда. Здесь нет ограничений касаемо въезда, а также передвижения по территории края. Для того, чтобы въехать на территорию региона, можно использовать разные виды транспорта. Сайт Ставрополья - именно здесь каждый сможет узнать свежие новости в онлайн режиме, посетив сайт в любое удобное время. Здесь простой интерфейс. И все удачно распределено в соответствующих разделах, что упростит для вас вопрос поиска и сделает процесс максимально комфортным.

В транспорте, а также во всех общественных местах Ставропольского края в обязательном порядке необходимо носить маску, а также перчатки. Торговые центры, а также магазины вправе отказать в обслуживании тех посетителей, у которых нет масок.

Если вы прибыли на территорию Ставропольского края с неблагополучной по коронавирусной инфекции территории, то следует в обязательно порядке сообщать о своем прибытии, указав места, даты пребывания на неблагополучной территории. Для этого следует позвонить на телефоны горячей линии - +7 962 448-59-80 или +7 8652 36-78-74.

Для тех, кто старше шестидесяти лет, кто не вакцинирован против новой коронавирусной инфекции, в период действия режима повышенной готовности, в обязательном порядке следует соблюдать режим самоизоляции. При этом есть возможность отправиться в магазин за покупками, посещать врача.

В работе общественного транспорта нет ограничений. Здесь действует режим социальной дистанции, а также усилен обязательный масочный режим в общественных местах, а также в транспорте. Доступны и услуги каршеринга.⠀

Заселяясь в санаторно-курортное учреждение или гостиницу, нужно подтвердить личность. Для этого следует предоставить паспорт. Граждане, которые приезжают по путевке в санаторно-курортные учреждения с медицинской лицензий, должны предоставить справку или заключение врача-эпидемиолога либо врача-педиатра или терапевта, семейного врача о том, что отсутствовал контакт с больными инфекционными заболеваниями в течение предшествующих двух недель. Справка должна быть выдана не позже, чем за три календарных дня до отъезда. В санаторно-курортной карте должна быть именно отметка о флюорографии.

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