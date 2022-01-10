Конкурс на лучшую масленичную куклу-чучело пройдёт в Сокольском Общество

Конкурс на лучшую масленичную куклу-чучело пройдёт в Сокольском Фото: администрация г.о. Сокольский

В городском округе Сокольский Нижегородской области 6 марта пройдёт конкурс на лучшую масленичную куклу-чучело "Ой, Маслена-красота-2022!". Об этом рассказали в местной администрации.

Конкурс состоится на рыночной площади в рамках народных гуляний. Заявки на участие в конкурсе нужно направлять в методический кабинет районного Дома культуры.

Принять участие можно в одной из семи номинаций:

- ростовая кукла "Краса Масленица" (не менее 1,5 м в высоту);

- "Работница": нужно представить брендированную куклу, олицетворяющую одну из организаций г.о. Сокольский;

- кукла "Малышка" должна быть размером от 20 до 50 см. По условиям, для её изготовления допускается использование любых материалов, кроме ваты и пластилина;

- кукла "Лакомка" - это кулинарное изделие, изготовленное из любых продуктов (блины, печенье, пряники, баранки и т.п.): работу необходимо представить на подносе, в упаковке;

- кукла-поделка "Масленичный сувенир";

- кукла-оберег "Краса Масленица";

- лучший символ Масленицы "Ярко солнышко": единственным условием условием является размер солнышка - оно должно быть не менее одного метра в диаметре.

Конкурс стартует 6 марта в 10:00, награждение участников состоится в 12:00.