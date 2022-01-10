Массовое отравление юных футболистов из нескольких районов области произошло в Лукоянове Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту ухудшения самочувствия детей, приехавших из разных муниципалитетов региона на спортивные соревнования в Лукояновский район. Как сообщили в ведомстве, работа проводится с привлечением специалистов Роспотребнадзора.

По предварительным данным, с 18 по 20 февраля на территории физкультурно-оздоровительного комплекса "Колос" в Лукоянове проводились соревнования по мини-футболу среди детей 2014-2016 годов рождения.

Во время соревнований дети проживали в гостинице "Гранд Отель". Ночью с 19 на 20 февраля некоторые дети почувствовали себя плохо, им понадобилась медицинская помощь.

Как сообщает телекомпания "Волга", диагноз "гастероэнтероколит" был поставлен трём мальчикам из команды "Спартак Богородск", трём мальчикам из команды "Вад", одной девочке из команды "Гороховец", а также и шести детям из команды "Салют Дзержинск".

Кроме того, медицинская помощь понадобилась тренеру команды "Вад".

Согласно информации, почти у всех было лёгкое отравление, и после первичной помощи их отпустили. При этом, двум мальчикам из команды "Спартак Богородск" был поставлен диагноз "пищевая интоксикация". Вместе с родителями их переправили в Нижний Новгород, в инфекционную больницу № 8.

Проведение проверки поручено прокуратуре Лукояновского района. Сотрудникам надзорного ведомства предстоит установить все обстоятельства произошедшего и дать оценку исполнению законодательства о несовершеннолетних и о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.