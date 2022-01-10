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Общество

Суды Нижнего Новгорода за неделю рассмотрели более 100 дел по нарушению требований указа губернатора

21 февраля 2022 11:20  [284] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Суды Нижнего Новгорода за неделю рассмотрели более 100 дел по нарушению требований указа губернатора. Об этом сообщает департамент региональной безопасности Нижегородской области.

Согласно информации, с 14 по 18 февраля районные суды Нижнего Новгорода рассмотрели 109 дел об административных правонарушениях, касающихся неисполнения требований указа губернатора "О введении режима повышенной готовности", по статьям 6.3 и 20.6.1 КоАП РФ.

По итогам рассмотрения было назначено 42 штрафа юридическим, физическим, должностным лицам и индивидуальным предпринимателям. Вынесено 65 предупреждений.

СПРАВКА:

Ответственность за нарушение указа губернатора №27 "О введении режима повышенной готовности" определена статьей 20.6.1 КоАП РФ и влечет предупреждение или наложение административного штрафа: на граждан - в размере от 1 тыс. до 30 тыс. рублей; на должностных лиц – от 10 тысяч до 50 тысяч рублей; на ИП – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

За повторное нарушение предусмотрено наказание: для граждан - от 15 тысяч до 50 тысяч рублей; на должностных лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на ИП – от 500 тысяч до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц – от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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