Нижегородка выиграла в жилищную лотерею 1,7 млн рублей Общество

Фото: Столото

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Жительница Нижнего Новгорода Наталья Мамедова стала победительницей в новогоднем розыгрыше 475-го тиража государственной "Жилищной лотереи". Она выиграла квартиру стоимостью 1,7 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе "Столото".

Как рассказала Наталья, традицию участвовать в лотереях основала бабушка, а затем к увлечению присоединились все домочадцы. Покупать билеты стараются в разных районах города - так, по их мнению, увеличиваются шансы на победу.

Выигравший билет она приобрела в отделении почты, вытянув его наугад.

"Проверила результаты через несколько дней после розыгрыша на сайте "Столото". Обычно помечаю ручкой на самом билете с выигрышем он или без. Счастливый я пропустила, он остался без пометок. Хорошо, что пошла в почтовое отделение и повторно проверила все билеты. Там оператор меня и ошарашил!" - поделилась нижегородка.

Наталья работает в центре дополнительного образования. Она рассказала, что приз планирует оформить в денежном эквиваленте и подарить сыну.

Любит готовить традиционные блюда азербайджанской кухни. Говорит, что восточная кулинария ей в радость, самое главное — в каждое блюдо вкладывать душу и сердце.

Ранее сообщалось, что 40 жителей Нижегородской области выиграли по 100 тысяч рублей за вакцинацию от COVID-19.