Расписание пригородных поездов изменится в Нижегородской области 23 февраля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Расписание пригородных поездов изменится в Нижегородской области 23 февраля. Об этом сообщает АО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания".

Согласно информации, в связи с праздничным днем изменяется расписание пригородных поездов 23 февраля.



Так, на этот праздничный день дополнительно назначаются: поезда №№ 6812/6851 Шахунья-Пижма-Шахунья; поезда № 6454 Н.Новгород - о.п.58км, № 6455 о.п.58км - Н.Новгород; поезда № 6711/6712 Арзамас-2-Н. Новгород, № 6713/6714 Н.Новгород-Арзамас-2.