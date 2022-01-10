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Расписание пригородных поездов изменится в Нижегородской области 23 февраля. Об этом сообщает АО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания".
Согласно информации, в связи с праздничным днем изменяется расписание пригородных поездов 23 февраля.
Так, на этот праздничный день дополнительно назначаются: поезда №№ 6812/6851 Шахунья-Пижма-Шахунья; поезда № 6454 Н.Новгород - о.п.58км, № 6455 о.п.58км - Н.Новгород; поезда № 6711/6712 Арзамас-2-Н. Новгород, № 6713/6714 Н.Новгород-Арзамас-2.
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