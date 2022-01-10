ОМК: развитие промтуризма влияет на общий турпоток в регионе Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Объединенная металлургическая компания (ОМК) представила опыт проведения деловых и культурных мероприятий на своем заводе в Выксе (Нижегородская область) и обозначила, как развитие промышленного туризма влияет на общий турпоток в регионе.

В пресс-службе компании отметили, что

Выксунский завод ОМК имеет богатый опыт приема делегаций, проведения различных форумов и конференций.

Так, в 2019 году здесь прошел крупный международный конгресс металлопрокатчиков, в 2021 году – всероссийский форум ИТ-специалистов. Экскурсии на производство являются хорошим дополнением к деловой программе мероприятий. За последние три года ОМК провела более 750 партнерских экскурсий в Выксе. В среднем завод посещает около 4000 гостей в год.



Кроме этого, завод ОМК является одной из ключевых площадок фестиваля "Выкса | Арт-Овраг", который с 2011 года проводится по инициативе благотворительного фонда "ОМК-Участие" при поддержке ОМК и администрации Выксы.

Благодаря фестивалю завод в разные годы становился центром притяжения туристов, интересующихся современным искусством и индустриальным наследием. В прошлом году в дни фестиваля завод посетило больше трети годового потока экскурсионных групп.



"Развитие промышленного, культурного и событийного туризма дает комплексный социально-экономический эффект всему округу. Благодаря совместной работе администрации, ОМК, фонда "ОМК-Участие" в Выксе благоустраивают набережные прудов, центральный парк и скверы, жилые микрорайоны, развивается сфера гостеприимства, малый бизнес, креативные индустрии. Все это привлекает внимание еще большего количества туристов. Даже в пандемийный период Выксу посещают ежегодно десятки тысяч туристов", – сказала в заключение менеджер по промышленному туризму на выксунском заводе ОМК Лариса Малофеева.