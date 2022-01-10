Нижегородский водоканал: Число похищенных люков увеличилось на 25% в 2021 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В Нижнем Новгороде злоумышленники всё чаще воруют люки с канализационных и водопроводных колодцев. Только по итогам 2021 года число похищенных крышек выросло более чем на 25%, сообщает пресс-служба Нижегородского водоканала.

Многие факты были выявлены благодаря сообщениям неравнодушных нижегородцев, а также регулярному обходу сетей сотрудниками, подчеркнули в пресс-службе водоканала.

Наибольшее количество люков со снятыми крышками было обнаружено и восстановлено в Канавинском районе – 56, в Сормове – 46 и в Советском районе – 45.

В частности, по каждому обращению об отсутствии крышки люка на место оперативно выезжает аварийно-восстановительная бригада. Если колодец относится к сетям водоканала, его восстанавливают в течение суток. Прочие люки временно закрываются подручными материалами, а информация об их неисправности направляется владельцу сетей. В Нижегородском водоканале пояснили, что колодец может принадлежать компаниям, которые обеспечивают теплоснабжение, связь, подачу газа и прочее.

Согласно информации, люки чаще всего пропадают с газонов, из кустов, где колодцы скрыты от посторонних глаз, а также вне жилого сектора. Злоумышленники снимают их и сдают в металлолом. Но последствия таких действий могут быть печальными: в открытый колодец может упасть человек. Особенно опасно это в осенне-зимний период, когда темнеет рано, а колодец может быть скрыт под снегом.

В водоканале подчеркнули, что в местах, где это позволяет технический регламент, устанавливаются пластиковые крышки, которые не представляют интереса для правонарушителей.

Сотрудники водоканала обратились к нижегородцам с просьбой сообщать о колодцах без крышек по круглосуточному номеру центральной диспетчерской службы Нижегородского водоканала 246-99-99.

Также отправить заявку можно на официальном сайте компании vodokanal-nn.ru в разделе "Сообщить о проблеме".

Напомним, за кражу люка грозит уголовное наказание – до 5 лет лишения свободы.