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Бизнес

Нижегородские предприятия приглашаются для участия в региональном конкурсе "Экспортёр года"

21 февраля 2022 19:19  [261] Бизнес

Нижегородские предприятия приглашаются для участия в региональном конкурсе "Экспортёр года". Конкурс проводится Центром развития экспорта Нижегородской области совместно с региональным Минпромом в рамках федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

"Региональные компании активно пользуются мерами поддержки, которые оказывает Российский экспортный центр и Центр развития экспорта Нижегородской области в рамках национальных проектов "Международная кооперация и экспорт" и "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Используя государственную помощь и собственные ресурсы, нижегородские предприятия в прошлом году смогли нарастить поставки несырьевого неэнергетического экспорта почти на 30%. Конкурс "Экспортёр года" призван выявить лучшие практики развития внешнеэкономической деятельности", - сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Подать заявку для участия в конкурсе могут компании малого и среднего бизнеса и индивидуальные предприниматели в шести номинациях: "Экспортёр года в сфере промышленности", "Экспортёр года в сфере агропромышленного комплекса", "Экспортёр года в сфере услуг", "Экспортёр года в сфере высоких технологий", "Трейдер года" (для торговых домов), "Прорыв года". Каждый конкурсант может выбрать только одну из отраслевых номинаций и при этом дополнительно участвовать в номинации "Прорыв года".

Максим Черкасов отметил, что для определения победителя в каждой номинации участников будет оценивать экспертная комиссия по множеству показателей: по объёму экспорта; наличию международных сертификатов, товарных знаков, зарегистрированных за рубежом, представительств за рубежом, сайта компании на иностранных языках, положительных публикаций в международных средствах массовой информации; по участию в международных выставках. Оценка будет производиться по результатам деятельности в 2021 году.

Победа в региональном конкурсе даст дополнительные баллы при участии в окружном этапе федерального конкурса "Экспортёр года". Церемония награждения победителей регионального конкурса "Экспортёр года" состоится в апреле 2022 года в рамках форума "Время экспорта".

Победитель конкурса в каждой номинации будет награждён дипломом и ценным призом.

Участие в региональном конкурсе "Экспортёр года" бесплатное. Заявки принимаются до 21 марта 2022 года в электронной форме.

Подробная информация представлена на официальном сайте Центра развития экспорта Нижегородской области: export-nn.ru. При наличии дополнительных вопросов, их можно задать по телефону: 8 (831) 435-18-48.

Напомним, что в 2021 году две нижегородские компании - "Славянский двор" и "НМЖК" - стали лауреатами окружного этапа Всероссийской премии "Экспортёр года".

С каждым годом число участников всероссийского конкурса "Экспортёр года" растет: если в 2018 году в нем принимало участие около 50 экспортеров, то в 2020 – уже более 1700, в 2021 году - около 2000.

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Теги:
Конкурсы Предприниматели Экспорт
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