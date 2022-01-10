Решиться на переезд сложно. Многие до последнего оттягивают этот момент и стараются придумать что-то, что позволит остаться там, где проживают. Но если человек планирует переезд в другую страну, то это еще сложнее. Выбирая страну, стоит внимательно изучить все критерии. Оцениваются не только политические и экономические факторы, но и эмоциональные. Если место не нравиться, то человек никогда не сможет чувствовать себя там комфортно.
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Как выбрать идеальное место для проживания?
Первым делом нужно определиться с личными приоритетами. У каждого они свои и каждый ставит перед собой самые разные цели, которых стремиться добиться.
Выбирая другую страну, стоит все внимательно изучить и понять, настолько подходит выбранное место или стоит еще немного подождать. Обращать внимание стоит на следующие критерии:
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