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Аренда лайнера в Aviav TM

22 февраля 2022 09:18  [142]

Частную авиацию выбирают те, кто хотел бы с максимальным комфортом долететь в любую точку мира. В компании Aviav TM есть аренда самолета. Она позволит вам быстро и без хлопот добраться до нужного города в любой стране.

Мы предлагаем своим клиентам дополнительный комфорт. Это не только полеты на современных лайнерах, но и возможность организации внутри самолета мини-офиса, выход в интернет, доставка продуктов из вашего любимого ресторана и многое другое.

Частная авиация – это удобно и приятно. Никаких задержек авиарейсов, неприятного соседства в самолетах, быстрое прохождение таможенного контроля в аэропорте Шереметьево и других аэропортах. И самое главное – это путешествие в приятной компании.

Особенности услуги

Сегодня для того, чтобы заказать аренду частного самолета, нужно лишь позвонить нам. Мы организуем ваше путешествие в любую точку мира. Вас никто не ограничивает в выборе времени полета. Для вас есть и наши дополнительные услуги.

С нашей компанией Aviav TM надежно. Ведь все у нас современные самолеты в отличном состоянии. Экипаж корабля постоянно повышает свою квалификацию.

Никаких бюрократических формальностей, экономия времени и нервов.

Многие выбирают именно нашу компанию, так как:

  • весь экипаж говорит по-русски;
  • главный офис находится во Франции, это делает аренду джета более простой;
  • обязательно есть разрешение на вылет;
  • техническое состояние самолетов безупречное.

Мы предлагаем услугу аренды лайнера за разумные цены, при этом качество услуг очень высокое. Возможен декор лайнера по вашим пожеланиям, организация вашего собственного меню и многое другое.

Цена аренды самолета

Точную стоимость аренды можно уточнить у нашего менеджера. Скажем только, что она начинается от 5000 евро. Также цена аренды лайнера для бизнес-целей либо торжественных мероприятий будет отличаться.

Сообщите нашему менеджеру, для чего вам нужна аренда самолета, количество пассажиров. Цены указываются на два рейса – туда и обратно. Стоимость будет за все судно, а не за количество человек.

Преимущества

Наши представительства есть в разных городах России, а также мира. Так что география полетов будет очень широкой.

В наших лайнерах вы можете проводить видеоконференции и переговоры. Еще можно заказать аниматора, видео, музыку.

Возможен заказ самолета у нас буквально за несколько часов до вылета. Свобода даты и времени полета. Возможность пройти ускоренный паспортный контроль.

Aviav TM – приятные полеты на частном лайнере!

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