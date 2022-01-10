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Статьи о генетике

22 февраля 2022 11:11  [130]

В нашу современность большое количество людей интересуется темой генетики, ищет самую разную информацию по данной тематике. Это позволит расширить свой кругозор, узнать много чего нового. В этом поможет сервис Genotek, предлагающий своим читателям огромный выбор материалов по данной тематике. На сайте имеются статьи по генетике на самые разные темы, начиная от секретов ДНК и заканчивая вопросами эволюционного развития.

Особенности сервиса

Сайт Genotek является медицинской высокотехнологической организацией, которая оказывает услуги в отрасли персональной, медицинской генетике. Миссией организации является предоставление своим клиентам круглосуточного доступа к различной генетической информации, что позволит повысить качество жизни.

Фирма Genotek была создана в далеком 2010 году. Его основателями являлись выпускники МГУ, а именно Ильинский Валерий, Елмуратов Артем, Петренко Кирилл. Помогли им в их начинаниях ведущие научно-исследовательские институты из стран Европы и России. В итоге, начинание трех выпускников разрослось в целую компанию, которая несет свет человечеству, раскрывая секреты генетики, что позволяет улучшить жизнь.

Главными ответвлениями деятельности компании являются:

  • Исследования генетики человека по заказу современных НИИ,
  • Исследования ДНК человека чтобы выполнить диагностику разных редких наследственных болезней,
  • Исследование генетики в процессе планирования будущей беременности и здоровых детей,
  • Тест ДНК для определения предрасположенности к разным заболеваниям,
  • ДНК тест, помогающий в поиске близких родственников, определении происхождения человека, национальности,
  • Исследование генетики для определения конкретных предрасположенностей к спорту, особенностей метаболизма у конкретного человека и иных его особенностей.

Медицинская компания Genotek имеет свои собственные секвенаторы, оборудование для микрочипового анализа и других исследований. Это гарантирует высокую точность полученных данных.

Профессиональное исследование генетики

Хотите узнать больше о генетике в целом и о своей в частности? Переходите на сайт компании для получения полезной информации по интересующему вопросу. Здесь имеется огромное количество полезных материалов, что позволит каждому найти интересную для себя тему и расширить знания по ней. Сайт доступен в любое время, как и его база данных. Он адаптирован под современные устройства, потому, нормально отображается как на мобильных девайсах, так и на стационарных.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.

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