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Почему стоит купить гранитную плитку?

22 февраля 2022 11:56  [125]

Отделочные материалы из натурального камня считаются одними из самых популярных и востребованных. Гранит обладает множеством положительных качеств. Износостоек и не прихотлив в уходе. Представлен самыми разнообразными расцветками от светлых до темных тонов. Он станет украшением любого здания снаружи или внутреннего помещения.

Размеры гранитной плитки

Для облицовки зданий можно купить гранитную плитку в нескольких размерах. Наиболее популярными вариантами считаются:

  • Прямоугольные плиты с параметрами 300х300 мм.
  • Модульные модели размером 300х400 мм.
  • Крупноформатные плиты, составляющие параметры 600х600 мм.
  • Крупногабаритные слэбы с размерами от 1500х600 и до 3000х2000 мм.

При выборе подходящего варианта важно учитывать место, где будут применяться плиты, и какая облицовки из них будет проводиться. Гранитная плитка различается не только по длине и высоте, но и толщине. Средним вариантом считается от 20 до 30 мм. Чем толще материал, тем он прочнее, но дороже по стоимости. Цена также зависит от разновидности плитки, которая может быть пиленой, колотой, полированной, шлифованной или термообработанной.

Популярность гранитной плитки

Гранитная плитка популярна на рынке благодаря ее непревзойденным качествам, а также универсальностью применения. Купить ее можно для следующих целей:

  • Для отделки стен и пола в любом помещении. Это может быть административное здание, торговый центр или частный дом. Такая отделка выглядит солидно и практична в и использовании. Прослужит не один десяток лет.
  • При изготовлении кухонных столешниц. Они выглядят уникальными и украсят любой интерьер. Благодаря большому разнообразию расцветок можно подобрать подходящий вариант под кухню.
  • Для сооружения подоконников. Они не будут подвергаться деформации, портиться и загрязняться. При этом смотрятся дорого и эстетично.
  • Для изготовления ступеней и лестниц. Мастера создают настоящие произведения и искусства из гранитного камня. Для ступеней может использоваться шероховатая плитка, которая не будет скользкой, но при этом поразит своей красотой.
  • Для отделки порталов каминов. Они смотрятся особенно шикарными с такой интересной облицовкой.
  • При облицовке колонн, как внутри помещений, так и снаружи.

Использование гранитной плитки в качестве отделочного материала подтверждает хороший вкус владельцев и его успешность. Он славится долговечностью, поэтому не придется каждый год переделывать ремонт и обновлять стены или пол. Не боится перепадов температуры и негативных факторов погоды.

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