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Общество

Глеб Никитин: "Свободная и сильная Россия немыслима без вооруженных сил, стабильной системы безопасности внутри страны"

23 февраля 2022 09:43  [237] Общество
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с днем защитника Отечества.

По его словам, на этом празднике соединилось много смыслов. Сегодня он актуален как никогда раньше - мы чествуем, прежде всего, тех, кто выбрал защиту Родины своей профессией, охранял и охраняет покой сограждан. Неизменно вспоминаем в этот день и предыдущие поколения, отстоявшие право России на самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику, свободу и независимость всего русского мира.

"Мы гордимся нашими ветеранами, прошедшими невероятные испытания, для того чтобы их дети и внуки жили под мирным небом. В каждой семье трепетно хранят память о своих защитниках Отечества. Из миллионов таких личных историй сплетается большая история России. И сейчас хочется еще раз поблагодарить всех, кто защищал нашу страну, и тех, кто хранит память об этих славных моментах", - говорится в поздравлении главы региона.

"Сегодня нижегородцы, россияне продолжают выполнять эту важную задачу. Мы понимаем, что свободная и сильная Россия немыслима без вооруженных сил, стабильной системы безопасности внутри страны, мощного научно-исследовательского потенциала. Именно благодаря человеческому знанию более 70 лет назад на планете удалось установить паритет сил и поддерживать его долгие годы. Мы гордимся нашими учеными и инженерами, которые не только сохраняют, но и приумножают потенциал, заложенный в прошлые десятилетия", - сказал он.

"Огромную работу по обеспечению безопасности Отечества выполняют представители и других профессий. Первыми на пути пандемии коронавируса встали медицинские работники. Для них эта борьба стала настоящим "фронтом", и они с честью сражаются с невидимым, но очень опасным "врагом".
Всем защитникам Отечества и всем соотечественникам желаю мира, здоровья и благополучия! Пусть близкие и любящие вас люди всегда будут рядом! Добра, любви и счастья", - резюмировал Глеб Никитин.

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