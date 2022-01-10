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Кресло-кровать – критерии выбора

22 февраля 2022 12:14  [127]

Приобретение мебели, предусматривающей трансформацию, позволяет рационально использовать полезное пространство и представляет собой интересное решение для квартир небольшой площади. Одним из таких вариантов являются мягкие кресла на высоких ножках, способные за считаные секунды превратиться в удобную кровать при раскладывании. Разнообразие модификаций, размеров и расцветок позволяет легко выбрать не только практичную, но и гармонирующую с другими предметами окружающей обстановки модель.

Разновидности трансформирующейся мебели - статья от пользователя ОБИ Клуба

Виды конструкций

Производители мебели выпускают множество вариантов конструктивного исполнения раскладывающихся кресел. Наибольшую популярность завоевали такие варианты:

  • Кресла с ортопедическим матрасом. В таких матрасах используют наполнитель из пенополиуретана, натурального латекса, кокосовой койры или другого долговечного материала, способного повторять анатомические особенности строения тела человека и снизить нагрузку на позвоночник. Такой вариант способствует полноценному отдыху и глубокому сну.
  • Кресла, оснащенные ящиком для белья. Размер ящика, да и сама возможность его встраивания зависит как от размера конкретной модели кресла, так и от применяемого механизма раскладывания. Чаще всего такой практичный элемент присутствует в выкатных конструкциях, а вот «аккордеон» не позволит создать короб большого объема.
  • Детские кресла. Для изготовления такой мебели применяются только экологичные, устойчивые к износу и простые в очистке материалы. Для самых маленьких выпускают малогабаритные кресла в форме автомобилей, животных, а на обивку наносят яркие, привлекательные принты.

Детские кресло кровати от 2 лет - Дачный журнал

  • Угловые модели. Эргономичные кресла, которые могут использоваться как в качестве самостоятельного элемента обстановки, так и в качестве дополнения к дивану.

Помимо перечисленных основных вариантов, на рынке представлены и другие модели, отличающиеся конструкцией или интересным дизайном.

Варианты механизмов раскладывания и их характеристики

Многофункциональные кресла-трансформеры предусматривают ежедневное или частое использование, поэтому особое значение имеет удобство эксплуатации и надежность механизма раскладывания. В зависимости от конструкции и способа действия выделяют механизмы следующих типов:

  • Гармошка (аккордеон) – традиционный механизм, при котором спинка кресла при раскладывании превращается в две верхние секции кровати, а сиденье – в нижнюю. Основное достоинство – возможность создать максимально ровную, без щелей и перепадов высоты, поверхность.

Механизмы для кресла-кровати: аккордеон, выкатной, дельфин, тик-так

  • Выкатной механизм – удобный и надежный вариант, зачастую предусматривающий наличие ящика для белья. Также состоит из трех секций.
  • Еврокнижка. Состоит из двух секций: при раскладывании сиденье выдвигается вперед, а на его место укладывается спинка – весь процесс трансформации занимает несколько секунд.
  • Дельфин. При раскладывании спинка остается на месте, а удлинение выполняется за счет отдельной части, находящейся под сиденьем. Недостатком такого варианта является возможность изменения положения отдельных секций относительно друг друга при движении человека.
  • Клик-кляк. В этом случае ложе может состоять и из отдельных секций, и из цельного матраса. В сложенном состоянии сиденье находится в заблокированном состоянии, а при раскладывании блокировка снимается.

Большинство механизмов надежных производителей рассчитано на ежедневную эксплуатацию на протяжении как минимум 5-10 лет.

Основные правила выбора

При выборе кресла-кровати для собственных нужд в первую очередь нужно обратить внимание на такие характеристики этого вида мебели:

  • Механизм раскладывания, который должен быть не только удобным в ежедневном использовании и надежным, но и создавать максимально ровную поверхность для сна. Таким требованиям более всего отвечает «гармошка» и «клик-кляк».
  • Материал каркаса. Чаще всего для создания этого элемента конструкции применяют сталь, алюминий или дерево. Алюминиевый каркас легко деформируется при значительных нагрузках, а деревянный чувствителен к уровню влажности и перепадам температуры, поэтому наиболее практичным и надежным является вариант из стали.
  • Размер (длину и ширину) в разложенном положении и наличие подлокотников.
  • Обивку. Помимо эстетической привлекательности, нужно обращать внимание на прочность, устойчивость к истиранию и простоту ухода за материалом.
  • Тип наполнителя. Наполнитель должен сохранять форму на протяжении всего срока эксплуатации, не быть чрезмерно мягким и соответствовать гигиеническим нормам. Наиболее популярный и отвечающий всем требованиям вариант – комбинация пенополиуретана и кокосовой койры.
  • Наличие отсека для белья.

Кресло-кровать должно органично дополнять интерьер комнаты, поэтому нужно уделять внимание также дизайну и цвету мебели.

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