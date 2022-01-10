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Спорт

ХК "Торпедо" заключил договор о сотрудничестве с "Нижегородским кадетским корпусом"

22 февраля 2022 13:16  [113] Спорт

Фото: пресс-служба клуба

ХК "Торпедо" заключил договор о сотрудничестве с "Нижегородским кадетским корпусом". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Согласно информации, целью соглашения является развитие физической культуры и спорта в Нижегородской области, пропаганда здорового образа жизни, военно-патриотическое воспитание молодежи, а также подготовка воспитанников СДЮШОР "Торпедо" к поступлению в ГБОУ НКК.

Юные хоккеисты смогут сдавать нормативы ГТО для дальнейшего поступления в военные ВУЗы и силовые структуры страны.

Помимо этого, в рамках сотрудничества учащиеся кадетского корпуса смогут посещать матчи ХК "Торпедо" и МХК "Чайка", участвовать в совместных детских турнирах, которые будут организовываться при содействии нижегородского клуба.

Одно из таких мероприятий состоялось в день подписания договора на ледовой площадке Нижегородского кадетского корпуса.

По инициативе помощника полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Владимира Колчина был проведен традиционный ежегодный мини-турнир по хоккею "Русская классика" с участием трех детских команд - "Мотор" (Заволжье), "Ровесник" (Вача) и "Крылатая пехота" (НКК, Балахнинский район).

В захватывающей борьбе победу в турнире одержала команда "Мотор". Команда хозяев, показав достойную игру, завоевала второе место. Третье место досталось команде из Вачи.

В качестве почетных гостей на мероприятии также присутствовали генеральный директор хоккейного клуба "Торпедо" Александр Харламов и директор СДЮШОР "Торпедо" Роман Малов. По окончании турнира они вместе с Владимиром Колчиным приняли участие в церемонии награждения и вручили лучшим игрокам ценные подарки и грамоты.

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Теги:
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