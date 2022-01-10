Адвокат замглавы администрации Балахнинского района Людмилы Налтакян подал три жалобы на уголовное дело Политика

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НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Адвокат заместителя главы администрации Балахнинского района Людмилы Налтакян подал три жалобы на заведенное против нее уголовное дело. Копии документов имеются в распоряжении НИА "Нижний Новгород".

Напомним, что Людмила Налтакян была задержана 15 июля 2021 года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Также она обвиняется в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.



Согласно информации, в жалобах адвокат Константин Абатуров просит признать предъявленные обвинения незаконными. По его мнению, следствие не доказало изложенные в деле обстоятельства.



Так, в деле отсутствует протокол допроса нового начальника управления образования Элины Ярцевой, которая должна была проанализировать обоснованность расходов на техобслуживание инженерных систем балахнинских детсадов и школ.



Также следствие отказало в допросе заместителя главы администрации по ЖКХ Максима Рысина, который мог подтвердить показания Людмилы Налтакян о разработке замом начальника управления образования Денисом Страутнеком единого договора на техобслуживание инженерных систем.



По словам Константина Абатурова, его подзащитная считала, что ряд указанных работ велся по завышенным ценам, а в некоторых из них вообще не было необходимости.



Кроме того, адвокат отмечает, что в обвинениях по эпизоду с детскими новогодними подарками в школы и детсады нет конкретики. Замглавы администрации отрицает, что дала поручение о поставке таких подарков через закупку у единственного поставщика, а сама инициатива исходила от и.о. начальника управления образования Трофимовой. При этом в проведении очной ставки обвиняемой и Трофимовой было отказано.

Людмила Налтакян не признает и вину в эпизоде, касающегося некачественного ремонта школы. По ее словам, необходимость ремонтных работ была вызвана поручением главы администрации района, предписанием Роспотребнадзора и жалобами родителей.



Также отмечается, что Людмила Налтакян не навязывала конкретного подрядчика руководству школы и не занималась приемкой работ.



Однако, прокурор уже подписал обвинительное заключение, дело вместе с ним было направлено в суд для рассмотрения по существу.

