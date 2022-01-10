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Общество

Завод "Гипрок" в Павловском районе оштрафовали за нарушение лицензии на пользование недрами

22 февраля 2022 13:05  [125] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Компанию по производству строительных материалов "Сен-Гобен Строительная продукция Рус" в Нижегородской области оштрафовали за нарушение лицензионных требований на пользование недрами. Об этом сообщает региональное Управления Росприроднадзора.

Согласно информации, компания осуществляет добычу подземных вод для технологического водоснабжения завода "Гипрок" в Павловском районе - недалеко от деревни Гомзово.

В соответствии с условиями лицензионного соглашения юридическое лицо обязано ежегодно представлять в территориальный и федеральный фонды геологической информации информационный отчёт о недропользованию. Однако в установленные сроки компания отчёт не предоставила.

В связи с этим Росприроднадзор вынес постановление о привлечении компании к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ (нарушение пользования недрами с нарушением условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами), размер штрафных санкций составил 300 тысяч рублей.

Компания обратилась в Арбитражный суд Нижегородской области в попытке признать постановление незаконным. Представители компании ссылались на удалённый режим работы сотрудников в связи с коронавирусом.

Тем не менее, суд эти доводы не принял, подчеркнув, что перевод работников на дистанционную работу не исключает обязанность по исполнению требований действующего законодательства. При этом, за допущенное нарушение на предприятие наложен штраф - 150 тысяч рублей.

Напомним, что в 2021 году в Нижегородской области по данной статье к административной ответственности было привлечено 16 юридических лиц. Ещё 12 предприятий и организаций были уличены в пользовании недрами без лицензии (п. 1 ст. 7.3 КоАП РФ): размер штрафа за данное нарушение составляет уже от 800 тысяч до 1 млн рублей.

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Теги:
Павловский район Росприроднадзор Штраф
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