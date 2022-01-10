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Экспертиза промышленной безопасности котла – правила и особенности проведения

22 февраля 2022 14:50  [62]

Своевременная и регулярная ЭПБ (экспертиза промышленной безопасности) котлов – одно из главных условий стабильной работы оборудования на протяжении длительного времени. Но в первую очередь, она необходима, чтобы гарантировать безопасность работников и предотвратить аварии с негативными последствиями для экологии и населения.

Что такое экспертиза котла? Для каких котлов она нужна?

Паровой и водогрейный котел, газовый баллон, автоклав, паропровод относятся к опасным объектам, т.к. они работают под избыточным давлением или при высокой температуре нагрева воды. Для перечисленных устройств экспертиза – обязательное мероприятие. Об этом говорит ФЗ «О промышленной безопасности».

Экспертиза промышленной безопасности котла

Проведение ЭПБ включает в себя серию мероприятий, которые позволяют оценить, отвечает ли состояние оборудование установленным нормативным стандартам.

Когда и кто проводит экспертизу?

Промышленную экспертизу котла может проводить организация с лицензией Ростехнадзора. Она должны быть организована своевременно и правильно – с учетом законодательных требований и с использованием поверенного оборудования, внесенного в единый государственный реестр. Если будет выявлено, что регламент был нарушен, заключение признают недействительным. 

Экспертиза котла необходима, если:

  • нет документов на оборудование;
  • в паспорте не указан срок эксплуатации;
  • закончился период службы или ресурс безопасной эксплуатации;
  • на котел воздействуют факторы, которые не были учтены расчетными параметрами;
  • в оборудование внесли существенные конструктивные изменения.

Периодичность проведения экспертизы зависит от объекта. Ее можно уточнить у экспертов компании «Департамент» по телефону.

Порядок проведения экспертизы котла

Регламент проведения экспертизы котла:

  1. Подготовка котла к техническому диагностированию:
  2. выключить устройство;
  3. освободить котел от воды, пара или газа;
  4. изолировать котел с помощью заглушек от трубопроводов и других устройств;
  5. удалить следы коррозии и загрязнения;
  6. сварные швы зачистить до металлического блеска;
  7. высушить поверхность котла. 
  8. Изучение технической документации – паспорта, чертежей, ремонтной документации, эксплуатационных сведений.
  9. Разработка и согласование программы технического диагностирования оборудования.
  10. Проведение экспертизы котла: внешний и внутренний осмотр, в том числе сварных соединений, оценка коррозионного состояния сосудов, измерение базовых характеристик устройства.

Полученные сведения становятся основой заключения. В нем специалисты описывают текущее состояние котла, выявленные дефекты и план рекомендуемых мероприятий. 

Эксперты компании «Департамент» подскажут, как устранить неисправности максимально быстро и с минимальными расходами. Они готовы провести экспертизу любых видов котлов на опасном объекте – газовых, водогрейных и паровых. На разработанную документацию действует гарантия 1 год.

Свяжитесь с менеджером компании «Департамент» по телефону или оставьте ссылку на сайте, чтобы узнать подробности и договориться о выезде эксперта на объект.

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