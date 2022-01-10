Экспертиза промышленной безопасности котла – правила и особенности проведения

Своевременная и регулярная ЭПБ (экспертиза промышленной безопасности) котлов – одно из главных условий стабильной работы оборудования на протяжении длительного времени. Но в первую очередь, она необходима, чтобы гарантировать безопасность работников и предотвратить аварии с негативными последствиями для экологии и населения.

Что такое экспертиза котла? Для каких котлов она нужна?

Паровой и водогрейный котел, газовый баллон, автоклав, паропровод относятся к опасным объектам, т.к. они работают под избыточным давлением или при высокой температуре нагрева воды. Для перечисленных устройств экспертиза – обязательное мероприятие. Об этом говорит ФЗ «О промышленной безопасности».

Проведение ЭПБ включает в себя серию мероприятий, которые позволяют оценить, отвечает ли состояние оборудование установленным нормативным стандартам.

Когда и кто проводит экспертизу?

Промышленную экспертизу котла может проводить организация с лицензией Ростехнадзора. Она должны быть организована своевременно и правильно – с учетом законодательных требований и с использованием поверенного оборудования, внесенного в единый государственный реестр. Если будет выявлено, что регламент был нарушен, заключение признают недействительным.

Экспертиза котла необходима, если:

нет документов на оборудование;

в паспорте не указан срок эксплуатации;

закончился период службы или ресурс безопасной эксплуатации;

на котел воздействуют факторы, которые не были учтены расчетными параметрами;

в оборудование внесли существенные конструктивные изменения.

Периодичность проведения экспертизы зависит от объекта. Ее можно уточнить у экспертов компании «Департамент» по телефону.

Порядок проведения экспертизы котла

Регламент проведения экспертизы котла:

Подготовка котла к техническому диагностированию: выключить устройство; освободить котел от воды, пара или газа; изолировать котел с помощью заглушек от трубопроводов и других устройств; удалить следы коррозии и загрязнения; сварные швы зачистить до металлического блеска; высушить поверхность котла. Изучение технической документации – паспорта, чертежей, ремонтной документации, эксплуатационных сведений. Разработка и согласование программы технического диагностирования оборудования. Проведение экспертизы котла: внешний и внутренний осмотр, в том числе сварных соединений, оценка коррозионного состояния сосудов, измерение базовых характеристик устройства.

Полученные сведения становятся основой заключения. В нем специалисты описывают текущее состояние котла, выявленные дефекты и план рекомендуемых мероприятий.

Эксперты компании «Департамент» подскажут, как устранить неисправности максимально быстро и с минимальными расходами. Они готовы провести экспертизу любых видов котлов на опасном объекте – газовых, водогрейных и паровых. На разработанную документацию действует гарантия 1 год.

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