Экспертиза промышленной безопасности котла – правила и особенности проведения

Своевременная и регулярная ЭПБ (экспертиза промышленной безопасности) котлов – одно из главных условий стабильной работы оборудования на протяжении длительного времени. Но в первую очередь, она необходима, чтобы гарантировать безопасность работников и предотвратить аварии с негативными последствиями для экологии и населения.
Паровой и водогрейный котел, газовый баллон, автоклав, паропровод относятся к опасным объектам, т.к. они работают под избыточным давлением или при высокой температуре нагрева воды. Для перечисленных устройств экспертиза – обязательное мероприятие. Об этом говорит ФЗ «О промышленной безопасности».
Проведение ЭПБ включает в себя серию мероприятий, которые позволяют оценить, отвечает ли состояние оборудование установленным нормативным стандартам.
Промышленную экспертизу котла может проводить организация с лицензией Ростехнадзора. Она должны быть организована своевременно и правильно – с учетом законодательных требований и с использованием поверенного оборудования, внесенного в единый государственный реестр. Если будет выявлено, что регламент был нарушен, заключение признают недействительным.
Экспертиза котла необходима, если:
Периодичность проведения экспертизы зависит от объекта. Ее можно уточнить у экспертов компании «Департамент» по телефону.
Регламент проведения экспертизы котла:
Полученные сведения становятся основой заключения. В нем специалисты описывают текущее состояние котла, выявленные дефекты и план рекомендуемых мероприятий.
Эксперты компании «Департамент» подскажут, как устранить неисправности максимально быстро и с минимальными расходами. Они готовы провести экспертизу любых видов котлов на опасном объекте – газовых, водогрейных и паровых. На разработанную документацию действует гарантия 1 год.
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