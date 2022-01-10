Голосование за общественное пространство для благоустройства стартовало в Арзамасе Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Голосование за общественное пространство для благоустройства стартовало в Арзамасе. Об этом сообщает Институт развития городской среды Нижегородской области.

Согласно информации, голосование в конкурсе "Малые города и исторические поселения" продлится до 28 февраля. Для победившей территории будет разработана концепция благоустройства и развития, после чего администрация Арзамаса и правительство региона подготовит заявку. В случае победы в конкурсе общественное пространство будет благоустроено на средства федерального бюджета.

В голосовании принимают участие 4 территории:

1. Территория водонапорной башни и Вечного огня. Реконструкция башни и территории вокруг позволит завершить создание единой исторической и прогулочной линии по маршруту Парк Гайдара – площадь у водонапорной башни – улица Карла Маркса и Соборная площадь.

2. Улица Верхняя Набережная расположена на высоком берегу реки Теша, с нее открывается вид на реку и Смоленский собор. Благоустройство улицы позволит создать комфортное прогулочное и туристическое пространство.

3. Гайдаровские пруды. По ним юный Аркадий Гайдар со сверстниками сплавлялся на плотах, описание этих мест отражено в автобиографическом произведении писателя "Школа". Благоустройство прудов может стать важным шагом в поддержании экологии города, а также позволит организовать отдых горожан у воды.

4. Сквер им. А.В. Ступина по ул. Советской носит имя основателя и руководителя первой в России провинциальной частной художественной школы, историческое здание которой располагалось неподалеку. В настоящее время рядом со сквером находятся исторически значимые здания и церковные сооружения. Сквер может стать удобным местом отдыха горожан.

Глава Арзамаса Александр Щелоков отметил, что задача города - использовать все шансы для масштабных проектов по реконструкции исторического центра.

Оставить свой голос за одну из территорий можно по ссылке.

Ранее сообщалось, что более 1 000 территорий благоустроено в Нижегородской области за три года по нацпроекту "Жилье и городская среда".