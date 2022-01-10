Определен 101 полуфиналист конкурса "Флагманы образования. Студенты" из ПФО Общество

Фото: организаторы

Определены полуфиналисты Всероссийского профессионального конкурса "Флагманы образования. Студенты" президентской платформы "Россия – страна возможностей". Об этом сообщают организаторы.

Согласно информации, все они успешно прошли этап дистанционного тестирования. Теперь конкурсантам предстоит выступить на окружных полуфиналах, которые пройдут в марте и апреле в восьми городах России. Конкурс реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".

Всероссийский профессиональный конкурс "Флагманы образования. Студенты" направлен на поиск, развитие и поддержку перспективных студентов вузов и колледжей. Участие в проекте открывает возможности для формирования у молодежи компетенций, соответствующих профилю учителя, в том числе через прохождение обучения и получение обратной связи от экспертов и профессионального сообщества.

"Студенческие годы – один из самых ярких и запоминающихся периодов в жизни каждого. Воспоминания о них мы с особой теплотой храним в своем сердце, ведь это время мечтать, открывать и создавать новое, развиваться. В это время особенную ценность имеет каждый совет наставника, помощь старших коллег. Именно благодаря им формируется настоящий молодой профессионал, способный достичь высот в своем деле. Сегодня мы приветствуем студентов, которые не побоялись заявить о себе на всю страну и успешно преодолели этап дистанционного тестирования. Отмечу, что в числе полуфиналистов конкурса также представители колледжей. Хочется пожелать, чтобы для каждого из участников конкурс стал новой точкой роста", – подчеркнул генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.

В полуфинале конкурса Приволжский федеральный округ представит 101 учащийся, в том числе 18 человек – из Пензенской области, 13 – из Татарстана, 12 – из Пермского края, 11 – из Башкирии, 9 – из Чувашии. Оренбургскую и Ульяновскую области будут представлять по 8 человек, Самарскую – 6 студентов, Удмуртскую Республику – 5 конкурсантов, Кировскую и Нижегородскую области представят по 4 участника, Республику Мордовия – 2 студента, а Республику Марий Эл – 1 конкурсант.

"Именно талантливые ребята, которые сейчас только учатся на педагогов, будут определять будущее российской системы образования и страны в целом. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы повысить качество подготовки педагогических кадров, создать современные условия для приобретения молодыми людьми актуальных и востребованных знаний и компетенций, реализации ими инновационных проектов. Уверен, что этот уникальный опыт позволит студентам проявить себя с лучшей стороны, расширить свои горизонты, почерпнуть много нового и полезного у других участников и более опытных коллег. Поздравляю всех конкурсантов с успешным прохождением этого важного этапа и желаю каждому взять максимум от соревнований", – прокомментировал первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев.

Заявочная кампания конкурса стартовала в ноябре 2021 года и продлилась до января 2022 года. За этот период на сайте проекта studtrek.ru зарегистрировалось почти 27 тыс. студентов вузов и колледжей из 84 регионов России. 804 студента, набравшие наибольшее количество баллов, на этапе дистанционного тестирования (функциональная грамотность, общекультурный и предметный тесты) получили путевку в очные полуфиналы, которые пройдут во всех федеральных округах страны. 150 сильнейших конкурсантов со всей России встретятся в финале.

Призеры конкурса получат возможность пройти образовательные программы и стажировки во Всероссийских детских центрах "Смена" и "Океан", а также подарки от партнеров соревнований.



Лауреатов ждет постпроектное сопровождение. По итогам конкурса будет сформировано сообщество из числа победителей, финалистов и полуфиналистов. Члены сообщества получат возможность поработать с наставниками из числа призеров и экспертов конкурса "Флагманы образования. Школа". Лауреаты проекта также смогут бесплатно отправиться в туристические поездки по России в рамках проекта "Больше, чем путешествие".

Профессиональный Всероссийский конкурс "Флагманы образования. Студенты" президентской платформы "Россия – стана возможностей" реализуется при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ и Федерального агентства по делам молодежи.