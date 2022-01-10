Глеб Никитин поздравил с Днем защитника Отечества династию нижегородских пограничников Шмагриных Общество

Фото: Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил с Днем защитника семью пограничников Шмагриных.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, династия нижегородцев-пограничников Шмагриных сформировалась в память о героическом подвиге начальника заставы старшего лейтенанта Михаила Трифоновича Шмагрина. 1 февраля 1892 года считается началом пограничной службы династии, в этом году династии исполнилось 130 лет.

Михаил Шмагрин рассказал Глебу Никитину об истории династии. Его дед Михаил Трифонович Шмагрин, который родился в крестьянской семье в деревне Ляпуново Балахнинского уезда (ныне – Городецкий район Нижегородской области), стал настоящим героем. После окончания школы он работал на строительстве Балахнинского целлюлозно-бумажного комбината, а в 1930 году был призван в Красную Армию, его направили служить в погранвойска командиром отделения, в 1937-м он стал начальником погранзаставы в Карелии.

Старший лейтенант Михаил Шмагрин геройски погиб 27 декабря 1939 года, получив смертельное ранение в бою с финской диверсионной группой на берегу озера Касли-Ярви. Именем героя названа 1-я пограничная застава 1-го погранотряда в Республике Карелия.

За подвиг он был посмертно награжден орденом Красного знамени, а в 1940-м его имя было присвоено погранзаставе, которой командовал герой. Всего в нашей стране 67 именных пограничных застав. Сейчас "Застава имени ст. лейтенанта Шмагрина М.Т." входит в состав пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия.

Глава региона тепло пообщался с династией Шмагриных и отметил юбилейный характер даты.

"В этом году праздничная дата, посвященная защитникам Отечества, отмечает свое столетие. Именно с 1922 года в нашей стране чествуют тех, кто стоит на страже родной земли. И в этот особенный день мне очень приятно поздравить с Днем защитника Отечества такую замечательную семью, как ваша", - сказал Глеб Никитин.