Глеб Никитин почтил память защитников Отечества в Нижегородском кремле Общество

Фото: Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 23 февраля принял участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню в Нижегородском кремле.

Вместе с главой региона отдать дань памяти защитникам Отечества пришли председатель Законодательного собрания региона Евгений Люлин и глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Как подчеркнул Глеб Никитин, праздник День защитника Отечества будет всегда актуальным, пока существует Россия как независимое суверенное государство. Губернатор отметил, что огромный вклад в дело защиты Родины внесли горьковчане-нижегородцы. Он напомнил, что в каждой нижегородской семье трепетно хранят память о своих защитниках Отечества.

"Мы понимаем, что свободная и сильная Россия немыслима без вооруженных сил, а также без того мощного промышленного и научно-исследовательского потенциала, который позволяет поддерживать их боеготовность. Всем защитникам Отечества и всем нижегородцам я желаю мира, здоровья и благополучия!", - сказал Глеб Никитин.

Евгений Люлин напомнил , что Нижегородская область является одним из тех регионов, которые заслуженно именуются арсеналом Отчизны. По словам спикера ЗСНО, в результате усилий нижегородских ученых, работников предприятий ОПК постоянно развивается и совершенствуется боевая техника.

Юрий Шалабаев отметил, что 23 февраля является особым праздник для России и стран постсоветского пространства. Глава города рассказал, что накануне Нижний Новгород обменялся символами Победы с Санкт-Петербургом.