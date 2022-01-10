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Общество

Сотрудников МЧС поздравили с Днем защитника Отечества в рамках акции #ГероямПосвящается

23 февраля 2022 19:22  [177] Общество

Сотрудников МЧС в рамках акции #ГероямПосвящается поздравили с Днем защитника Отечества, сообщает пресс-служба НРО ВОД "Волонтеров Победы"

В частности, волонтеры Победы побывали в гостях у сотрудников пожарной части №4, которые по долгу службы даже в праздничный день находятся на дежурстве. В качестве подарков им вручили торты и сладкие пироги.

Начальник 4-й пожарно-спасательной части Дмитрий Апальков выразил благодарность Волонтерам Победы. "Очень неожиданно и приятно было получить поздравление. Наши парни воодушевились, поднялось настроение. Этот праздник, конечно, они хотели провести в кругу семьи, но по долгу службы находятся здесь – такая работа! Спасибо волонтерам за то, что нас порадовали", - подчеркнул он

После вручения подарков для волонтеров провели экскурсию по пожарной части. Ребятам рассказали, как происходит тушение пожаров, показали, что находится в пожарных машинах, продемонстрировали костюмы и оборудование, которое используется при тушении пожаров.

Руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина подчеркнула, что "сегодня мы поздравили настоящих героев, которые в День защитника Отечества находятся на боевом посту". "Мы понимаем, что в праздник многие из них хотели остаться дома, провести время с семьей, детьми. Но они исполняют свой профессиональный долг. Поэтому в этот день мы хотели подарить им праздничное настроение и поблагодарить", – добавила она в заключение.

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Теги:
Волонтеры МЧС Праздники
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