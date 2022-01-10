Депутаты "Единой России" начали встречаться с жителями Донбасса, которые приехали в Нижегородскую область Общество

Депутаты "Единой России" начали встречаться с жителями Донбасса, которые приехали в Нижегородскую область, сообщает пресс-служба НРО партии "Единая Россия".

Сейчас они посещают пункты временного размещения и общаются с проживающими, чтобы закрыть все возникающие потребности и решить волнующие вопросы.



Так, руководитель исполнительного комитета и волонтерского центра «Единой России», депутат Законодательного собрания Нижегородской области Алексей Антонов вместе с коллегой Игорем Тюриным встретились с жителями в пункте временного размещения в Богородском районе.

"Убедились, что люди разместились на новых местах и обеспечены всем необходимым. Конечно, мы понимаем, что временное жилье не заменит им родной дом, но будем стараться, чтобы они чувствовали себя здесь комфортно. Самое главное, что настроение у жителей позитивное, а все возникающие проблемы будет решать вместе. Мы никого не бросим в этой ситуации. Привезли подарки и фрукты детям – им сейчас особенно важно чувствовать наше тепло и заботу. Провели переговоры с руководителями предприятий и организаций на предмет предоставления рабочих мест. Будем и дальше на связи", - сказал Алексей Антонов.

По решению губернатора Нижегородской области, секретаря регионального отделения "Единой России" Глеба Никитина, сейчас за каждым местом проживания жителей Донбасса закреплены депутаты. Они будут всегда на связи с людьми, чтобы понимать, в какой конкретно помощи жители нуждаются.

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Василий Суханов посетил пункт временного размещения граждан на базе санатория в поселке Зеленый город.

"Сейчас здесь размещено более 160 жителей Донбасса. Общаемся с людьми, выслушиваем все просьбы, проговариваем нюансы их проживания, решаем бытовые вопросы. Условиями проживания все довольны. Есть номера, где не работают телевизоры, но обязательно это исправим в ближайшее время, чтобы жители могли организовать свой досуг. Остальные вопросы оперативно решаем с представителями администрации в частном порядке", - отметил депутат.

Также депутаты Законодательного собрания посетили и другие пункты временного размещения: в Кстовском районе – Александр Цопов и Антон Гребень, в городском округе г. Бор – Александр Шаронов. Такие встречи в ближайшее время будут проходить на постойной основе.

"Прибывшие жители ЛНР и ДНР проходят медицинский осмотр. С ними работают сотрудники отдела миграции: оформляют и проверяют необходимые документы. При необходимости эвакуированные жители могут обратиться за психологической помощью, а также к представителям полиции и МЧС. В настоящее время в округе решается вопрос о предоставлении эвакуированным детям мест в борских школах и детских садах", - рассказал Александр Шаронов.

В пунктах временного проживания сейчас есть точечная потребность в предметах первой необходимости, одежде, обуви, игрушках, гигиенических средствах. Решение этого вопроса региональное отделение "Единой России" возьмет на себя.

Напомним, что сейчас в Нижегородскую область прибыло порядка тысячи эвакуированных из ДНР и ЛНР. Для их размещения в регионе задействованы шесть муниципалитетов.



Напомним, 18 февраля был открыт пункт приема предметов первой необходимости для жителей ДНР и ЛНР. Все неравнодушные нижегородцы могут передать предметы первой необходимости в региональную общественную приемную "Единой России" по адресу: Нижний Новгород, ул. Рождественская, 38. Также открыт счет для сбора средств на приобретение необходимых товаров для отправки в места размещения эвакуированных из ДНР и ЛНР.