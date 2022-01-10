Мясоперерабатывающий комплекс в области расширят за 4,5 млрд рублей
Корпуса "Школы 800" в Нижнем откроются к 1 сентября 2022 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 24 февраля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
23 февраля 2022 19:38  [177] Депутаты "Единой России" начали встречаться с жителями Донбасса, которые приехали в Нижегородскую область
23 февраля 2022 19:22  [176] Сотрудников МЧС поздравили с Днем защитника Отечества в рамках акции #ГероямПосвящается
23 февраля 2022 17:52  [230] Эвакуированные в Нижегородскую область мужчины из ДНР и ЛНР получили подарки к 23 февраля
23 февраля 2022 17:10  [208] Нижегородцы 23 февраля почтили память полководца Александра Суворова в регионе
23 февраля 2022 16:04  [222] Автопоезд “Единой России” привез 800 тонн груза в Ростовскую область для жителей Донбасса
23 февраля 2022 15:46  [252] Юная жительница Донбасса рассказала Андрею Турчаку про игрушки
23 февраля 2022 14:18  [312] Глеб Никитин почтил память защитников Отечества в Нижегородском кремле
23 февраля 2022 12:16  [279] Глеб Никитин поздравил с Днем защитника Отечества династию нижегородских пограничников Шмагриных
23 февраля 2022 11:16  [275] Олег Лавричев: "Русский солдат – это пример мужества, отваги, патриотизма"
23 февраля 2022 10:55  [324] Юрий Шалабаев: "Очень важно не просто отстоять мирное небо, но и сохранить его для своих детей и внуков"
Общество

Депутаты "Единой России" начали встречаться с жителями Донбасса, которые приехали в Нижегородскую область

23 февраля 2022 19:38  [177] Общество

Депутаты "Единой России" начали встречаться с жителями Донбасса, которые приехали в Нижегородскую область, сообщает пресс-служба НРО партии "Единая Россия".

Сейчас они посещают пункты временного размещения и общаются с проживающими, чтобы закрыть все возникающие потребности и решить волнующие вопросы.

Так, руководитель исполнительного комитета и волонтерского центра «Единой России», депутат Законодательного собрания Нижегородской области Алексей Антонов вместе с коллегой Игорем Тюриным встретились с жителями в пункте временного размещения в Богородском районе.

"Убедились, что люди разместились на новых местах и обеспечены всем необходимым. Конечно, мы понимаем, что временное жилье не заменит им родной дом, но будем стараться, чтобы они чувствовали себя здесь комфортно. Самое главное, что настроение у жителей позитивное, а все возникающие проблемы будет решать вместе. Мы никого не бросим в этой ситуации. Привезли подарки и фрукты детям – им сейчас особенно важно чувствовать наше тепло и заботу. Провели переговоры с руководителями предприятий и организаций на предмет предоставления рабочих мест. Будем и дальше на связи", - сказал Алексей Антонов.

По решению губернатора Нижегородской области, секретаря регионального отделения "Единой России" Глеба Никитина, сейчас за каждым местом проживания жителей Донбасса закреплены депутаты. Они будут всегда на связи с людьми, чтобы понимать, в какой конкретно помощи жители нуждаются.

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Василий Суханов посетил пункт временного размещения граждан на базе санатория в поселке Зеленый город.

"Сейчас здесь размещено более 160 жителей Донбасса. Общаемся с людьми, выслушиваем все просьбы, проговариваем нюансы их проживания, решаем бытовые вопросы. Условиями проживания все довольны. Есть номера, где не работают телевизоры, но обязательно это исправим в ближайшее время, чтобы жители могли организовать свой досуг. Остальные вопросы оперативно решаем с представителями администрации в частном порядке", - отметил депутат.

Также депутаты Законодательного собрания посетили и другие пункты временного размещения: в Кстовском районе – Александр Цопов и Антон Гребень, в городском округе г. Бор – Александр Шаронов. Такие встречи в ближайшее время будут проходить на постойной основе.

"Прибывшие жители ЛНР и ДНР проходят медицинский осмотр. С ними работают сотрудники отдела миграции: оформляют и проверяют необходимые документы. При необходимости эвакуированные жители могут обратиться за психологической помощью, а также к представителям полиции и МЧС. В настоящее время в округе решается вопрос о предоставлении эвакуированным детям мест в борских школах и детских садах", - рассказал Александр Шаронов.

В пунктах временного проживания сейчас есть точечная потребность в предметах первой необходимости, одежде, обуви, игрушках, гигиенических средствах. Решение этого вопроса региональное отделение "Единой России" возьмет на себя.

Напомним, что сейчас в Нижегородскую область прибыло порядка тысячи эвакуированных из ДНР и ЛНР. Для их размещения в регионе задействованы шесть муниципалитетов.


Напомним, 18 февраля был открыт пункт приема предметов первой необходимости для жителей ДНР и ЛНР. Все неравнодушные нижегородцы могут передать предметы первой необходимости в региональную общественную приемную "Единой России" по адресу: Нижний Новгород, ул. Рождественская, 38. Также открыт счет для сбора средств на приобретение необходимых товаров для отправки в места размещения эвакуированных из ДНР и ЛНР.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Депутаты Единая Россия партии
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph