Сбербанк проработал сценарий для защиты средств нижегородцев Экономика

Здание Сбербанка в Нижнем Новгороде Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Сбербанк проработал сценарий для защиты средств нижегородцев. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе банка.

Согласно информации, Сбербанк и все его системы работают в штатном режиме, клиентам физическим и юридическим лицам доступны их средства и сервисы в полном объёме.

В банке заявили, что они готовы к любому развитии ситуации и проработали сценарии для гарантированной защиты средств, активов и интересов клиентов, а также обеспечения штатной работы всех функций.

Напомним, что курс доллара в настоящее время Сбербанке составляет 92 рубля, а курс евро - 104 рубля.

В то же время Банк России ввел запрет коротких продаж на российском финансовым рынке. "В связи со сложившейся ситуацией на финансовом рынке и в целях обеспечения защиты прав и законных интересов инвесторов на финансовых рынках, снижения рисков и ограничения чрезмерной волатильности Банк России предписал брокерам с 24 февраля 11:00 и до отмены указанных предписаний приостановить короткие продажи на биржевом и внебиржевом рынке", - указано в сообщении.