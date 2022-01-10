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Несколько причин для приобретения б/у танк-контейнера

24 февраля 2022 12:00  [107]

Уровень организованности логистики свидетельствует о конкурентоспособности компании, которая использует самые выгодные и безопасные транспортные решения. Существенно снизить расходы можно, приобретя танк-контейнер б/у. Подобные цистерны оснащены защитной рамой, экономичны и просты в эксплуатации, они окупаются довольно быстро и в результате, на протяжении длительного времени способны приносить компании прибыль.

Выбирая подобное решение, необходимо учитывать степень износа бу танк-контейнера. Те изделия, которые относятся к первой степени износа, считаются самыми функциональными, их внешний вид практически остаётся неизменным, равно как и функциональные характеристики, в частности, отсутствуют вмятины и отметины ржавчины.

Вторая степень износа подразумевает наличие поверхностных дефектов, допустима незначительная коррозия, однако герметичность подобных конструкций полностью сохраняется и может использоваться для наливных и газообразных грузов.

Третья степень износа - это танк контейнер, который ранее был подвержен ремонту, вероятно, даже неоднократному, однако использовать его по назначению по-прежнему можно, но не для всех категорий грузов.

Четвёртая степень износа цистерн в продажу обычно не поступает, так как подразумевает обязательную утилизацию.

Главными ценообразующими факторами б/у контейнера являются дата выпуска и степень износа. Влияют на расценки также и другие критерии, это:

  • вместимость;
  • наличие системы подогрева;
  • наличие на корпусе таблички Конвенции по безопасности.

В идеале, естественно, необходимо выбирать для дальнейшей эксплуатации качественно оснащенные контейнеры с верхней и нижней загрузкой, термометрами, подогревом, лестницами и оборудованием, позволяющим оперировать сжиженными продуктами.

Минимальная степень износа б/у контейнеров необходима, если они приобретаются компаниями, специализирующимися на транспортировке нефтепродуктов. В этом случае без защитной рамы и прочного корпуса обойтись не получится. Стоят такие цистерны в Харди Танк дешевле новых, но дороже любых других подержанных, однако только они способны обеспечить должную безопасность перевозок.

Главные выгоды приобретения б/у танк-контейнеров

Такое оборудование считается дорогостоящим, а потому отдельным организациям действительно проще приобрести те цистерны, которые использовались ранее, но в хорошем состоянии. Срок эксплуатации у подобных конструкций довольно высок, изнашиваются они медленно, а потому б/у танки – это всё-таки выгодное приобретение. С его помощью можно уменьшить расходы на покупку и получить в итоге полноценные ёмкости для многолетнего применения.

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