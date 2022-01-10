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Спорт

Команды "МГЕР" и "Юнармии" провели товарищеский матч по хоккею в Нижнем Новгороде

24 февраля 2022 13:02  [90] Спорт

Фото: пресс-служба партии

Команды "Молодой Гвардии Единой России" и "Юнармии" провели товарищеский матч по хоккею в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Согласно информации, игра состоялась в рамках партийного проекта "Детский спорт". Инициатором и организатором матча стало региональное отделение МГЕР.

23 февраля молодежные команды встретились на льду Дворца спорта "Нагорный". Сборную "Гвардейская машина" представили молодогвардейцы из Нижнего Новгорода и районов области. Костяк сборной юнармейцев составили хоккеисты из кстовской команды "Кудьма".

Игра получилась напряженной и зрелищной. Болельщики речевками и флагами активно поддерживали обе команды.

В результате с большим перевесом победу одержали юнармейцы.

Региональный координатор партпроекта "Детский спорт" Владимир Поддымников отметил, что самое главное – сейчас много желающих заниматься спортом среди молодежи, и это стремление обязательно надо поддерживать и развивать.

"Это дебют для молодежной организации "Единой России". Сегодня они встретились с хорошо сыгранной командой и получили серьезное сопротивление. Считаю, что это достойная мотивация, чтобы начать заниматься спортом, усиливать именно спортивное направление в работе с молодежью. В рамках проекта будем поддерживать все спортивные начинания наших молодых активистов. Мы уже проговорили с ребятами, как будем взаимодействовать: увеличим количество мероприятий, взаимодействие со спортивными организациями города и области. В целом считаю, что это очень хорошее направление, перспективное", - сказал координатор партпроекта.

По словам одного из организаторов матча, руководителя отделения "Молодой Гвардии" Советского района Нижнего Новгорода Кирилла Данилина, проведение товарищеских матчей молодежная организация планирует сделать традиционным.

"Этот матч мы приурочили ко Дню защитника Отечества. Лучше переводить атаку и оборону в спорт, защищать свои ворота, свою команду. Это наш первый опыт, не успели сыграться, немного волновались. Учтем все промахи и ошибки. Несмотря на итог игры, настроение отличное, бодрое. Считаю, что мероприятие получилось интересным и полезным для всех. В будущем планируем организовать хоккейный турнир, пригласить несколько команд", - рассказал он.

По окончании игры команде-победителю вручили Кубок, также все игроки получили памятные подарки от "Единой России".

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Теги:
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