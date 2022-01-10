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Анонсы событий для СМИ на 24 февраля 2022 года
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Общество

Более 15,7 млн рублей задолжало ООО "МАГ Груп" за негативное воздействие на окружающую среду в Нижегородской области

24 февраля 2022 14:18  [35] Общество

Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Росприроднадзор в Нижегородской области через суд взыскивает с ООО "МАГ Груп" более 15,7 млн рублей задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду. Об этом сообщили в природоохранном ведомстве.

Согласно информации, значительная недоплата в бюджет со стороны одного из самых крупных полигонов ТКО Приволжского федерального округа образовалась по итогам работы в 2019 году.

Как пояснили в Росприроднадзоре, предприятия сами ведут расчёт платы за негативное воздействие на окружающую среду. Но если ведомство выявляет ошибки или факты неуплаты, природопользователям выставляется требование о добровольном погашении задолженности. Такой документ был направлен в адрес ООО "МАГ Груп", но компания отказалась внести плату. В результате дело было передано в суд.

Компания попыталась оспорить данное решение, ссылаясь на право уменьшить сумму платы на размер затрат, направленных на реализацию природоохранных мероприятий, поскольку на территории полигона внедрены технологии пассивной дегазации. По мнению представителей ООО "МАГ Груп", реализация данной технологии ведёт к снижению выбросов загрязняющих веществ от полигона в атмосферу.

Росприроднадзор возразил, что введенные на полигоне технологии в реальности не соответствуют существующим нормам, поскольку при реализации были допущены отклонения от проектной документацией, предусматривающей использование биогаза для выработки электрической и тепловой энергии, со снижением выброса загрязняющих веществ в атмосферу. Кроме того, пассивная система дегазация, примененная ООО "МАГ Груп", допустима лишь на полигонах ёмкостью не более 40 тысяч тонн, в то время как вместимость "МАГ-1" превышает 14 млн тонн.

Арбитражный суд Нижегородской области поддержал позицию Росприроднадзора и вынес решение взыскать с ООО "МАГ Груп" более 14 млн рублей задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду, а также более 1,6 млн рублей пени за несвоевременное внесение платежей.

И.о. руководителя Управления Росприроднадзора по Нижегородской области Марк Чиненков подчеркнул, что неверный выбор компанией системы дегазации привёл к прямо противоположным результатам, объём выбросов в атмосферный воздух на полигоне увеличился, а реализация проекта без проведения государственной экологической экспертизы увеличила негативное воздействие на окружающую среду.

Ранее сообщалось, что межмуниципальный полигон "МАГ-1" стал одним из пилотных проектов по внедрению региональной информационной системы "Управление отходами", что позволит контролировать деятельность по обращению с ТКО.

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Теги:
Росприроднадзор Свалки тко
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