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Общество

Машины арестовали у жителей Дзержинска за долги за тепло и горячую воду

24 февраля 2022 15:31  [144] Общество

Фото: пресс-служба компании

Машины арестовали у жителей Дзержинска за долги за тепло и горячую воду. Об этом сообщает Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс".

Согласно информации, судебные приставы арестовали транспортные средства у двух должников за отопление и горячую воду в Дзержинске.

Суммарно они не оплатили 60 тысяч рублей за коммунальные услуги.

Арест наложен на основании судебных приказов о принудительном взыскании. Легковые автомобили Nissan Teana и Ford Mondeo отправили на штрафстоянку.

Собственники смогут вернуть имущество только после полной оплаты долгов, а также пеней, госпошлины и других расходов. В противном случае транспортные средства реализуют в счет погашения долгов.

"Арест имущества должника – мера крайняя и вынужденная. К сожалению, не все неплательщики осознают всю серьезность ситуации, когда игнорируют напоминания о необходимости погасить долг. Когда судебный приказ вынесен, заключить соглашение о реструктуризации задолженности уже нельзя. Напоминаем жителям о необходимости своевременно оплачивать отопление и горячую воду", - отметила директор Нижегородского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Светлана Жаркова.

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Теги:
Т Плюс
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