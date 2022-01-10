Что такое ВЗР?

Полис для выезжающих за рубеж — это документ, который заключается с компанией, предоставляющей страховые услуги. Страховщик обязуется покрыть риски, связанные со здоровьем, утерей документов, продление проживания в отеле. Но существуют расширенные программы на случай, например, отмены поездки или потери багажа. Клиент сам выбирает, от каких случаев он хочет застраховаться, чтобы максимально защитить себя во время путешествия.
С 2020 года во многих странах страховка ВЗР является обязательным условием для въезда. На сайте Ростуризма каждый желающий может ознакомиться со списком стран, их требованиями, актуальными ограничениями.
Сегодня приобрести полис в рамках программы СберСтрахования можно онлайн. Потратьте минимум времени, чтобы спокойно, без лишних затрат путешествовать за пределами России. Данная страховка может быть приобретена на одно путешествие. А если вы часто отдыхаете или выезжаете по работе, тогда выгоднее будет приобрести пакет сразу на год. Документ соответствует требованиям и стандартам визовых центров.
Бюджетный пакет можно приобрести за 1500 р. Стоимость базового пакета начинается от 2200 р. Если же вам необходимо застраховаться от каких-либо специфических случаев, тогда подойдет пакет, стоимость которого колеблется от 3500 до 4000 р. При расчете стоимости учитывается страна путешествия, возраст клиента, цель поездки, сумма платежа, другие важные факторы. Рассчитать стоимость полиса можно, воспользовавшись удобным онлайн-калькулятором.
Для заключения договора вам необходимо заполнить анкету, оплатить заказ и ожидать, когда полис пришлют на вашу электронную почту.
Стандартная программа включает в себя такие страховые случаи:
Чтобы покрыть дополнительные риски, можно приобрести расширенный пакет, учитывающий:
Если с вами все же случилась неприятная ситуация, действовать нужно следующим образом:
Все финансовые документы нужно внимательно оформлять, сохранить в смартфоне или распечатать, чтобы предоставить их в качестве доказательств в страховую компанию. Сделать это нужно в течение 30 дней.
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