Что такое ВЗР?

Полис для выезжающих за рубеж — это документ, который заключается с компанией, предоставляющей страховые услуги. Страховщик обязуется покрыть риски, связанные со здоровьем, утерей документов, продление проживания в отеле. Но существуют расширенные программы на случай, например, отмены поездки или потери багажа. Клиент сам выбирает, от каких случаев он хочет застраховаться, чтобы максимально защитить себя во время путешествия.

С 2020 года во многих странах страховка ВЗР является обязательным условием для въезда. На сайте Ростуризма каждый желающий может ознакомиться со списком стран, их требованиями, актуальными ограничениями.

Безопасный отдых со СберСтрахованием

Сегодня приобрести полис в рамках программы СберСтрахования можно онлайн. Потратьте минимум времени, чтобы спокойно, без лишних затрат путешествовать за пределами России. Данная страховка может быть приобретена на одно путешествие. А если вы часто отдыхаете или выезжаете по работе, тогда выгоднее будет приобрести пакет сразу на год. Документ соответствует требованиям и стандартам визовых центров.

Бюджетный пакет можно приобрести за 1500 р. Стоимость базового пакета начинается от 2200 р. Если же вам необходимо застраховаться от каких-либо специфических случаев, тогда подойдет пакет, стоимость которого колеблется от 3500 до 4000 р. При расчете стоимости учитывается страна путешествия, возраст клиента, цель поездки, сумма платежа, другие важные факторы. Рассчитать стоимость полиса можно, воспользовавшись удобным онлайн-калькулятором.

Для заключения договора вам необходимо заполнить анкету, оплатить заказ и ожидать, когда полис пришлют на вашу электронную почту.

Что входит в страховку?

Стандартная программа включает в себя такие страховые случаи:

медицинская помощь/транспортировка;

репатриация;

солнечные ожоги;

стоматологическая помощь;

утеря документов;

работы поисково-спасательного характера;

услуги переводчика;

гражданская ответственность (например, порча имущества в отеле).

Дополнительные опции

Чтобы покрыть дополнительные риски, можно приобрести расширенный пакет, учитывающий:

травмы при занятии активными видами спорта;

компенсации за порчу/потерю/хищение спортивного инвентаря;

задержку/утрату багажа;

задержку или отмену рейса;

помощь юриста;

возвращение раньше срока;

несчастные случаи.

Порядок действий при наступлении страхового случая

Если с вами все же случилась неприятная ситуация, действовать нужно следующим образом:

Найти в полисе контакты сервисной службы, связаться с ней. Сообщить оператору номер договора, рассказать о сложившейся ситуации, какая конкретно помощь необходима. После этого специалист сам предпримет необходимые действия в сложившейся ситуации. Четко следуйте рекомендациям оператора.

Все финансовые документы нужно внимательно оформлять, сохранить в смартфоне или распечатать, чтобы предоставить их в качестве доказательств в страховую компанию. Сделать это нужно в течение 30 дней.