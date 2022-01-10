Разоблачение мошеннических схем в интернете

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Сервис предлагает большое количество обзоров на сайты, которые не работают и ведут к потере средств. Сегодня в интернете появляется все больше обманных схем, целью которых является обман людей и утрата ими средств, потому, нужно быть крайне осторожным.
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